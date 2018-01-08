امنیت لازمه سرمایه گذاری/مسئولان برای ایجاد اشتغال تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان محمدی ظهر دوشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد با اشاره به حوادث اخیر در کشور، اظهار کرد: شرایط اقتصادی به ویژه بودجه کشور جدا از حوادث درسطح ملی، استانی وشهرستانی نیست.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اینکه آمریکا قابل اعتماد نیست، افزود: در حوادث اخیر نیز نقش آمریکا مشخص و غیرقابل انکار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان به رو شدن دست دشمنان در اغتشاشات اخیر کشور اشاره کرد و گفت : دشمن اتحاد و انسجام ملت و نظام مقدس اسلامی را نشانه گرفته این درحالی است که مردم و مسئولان چنین اجازه ای به آنها نمی دهند.

وی با اشاره به وجود دغدغه اشتغال و رونق اقتصادی در سطح جامعه، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تا زمینه ایجاد فرصت های شغلی فراهم و در این مسیر گام موثر برداشته شود.

ایجاد تنش و اغتشاش هیچ کمکی به حل مشکل نمی کند

محمدی با تأکید بر اینکه این مطالبه مردم به حق بوده ولی ایجاد تنش هیچ کمکی به حل این موضوع نمی کند، تصریح کرد: برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف وجود امنیت بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه به نامگذاری سال جاری به نام تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد و یادآورشد: دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش و ناامنی و جلوگیری از پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران و ایجاد مانع در مسیر اشتغال زایی و سرمایه گذاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان همچنین با بیان اینکه مسئولان باید مشکلات و دغدغه های مردم را شناسایی و تلاش خود را برای حل آنها بکار ببندند، اظهار کرد: با وحدت، تعامل و همکاری و وجود انسجام می تواند بسترهای لازم برای حل مشکلات مردم را فراهم کرد.

وی با اشاره به پروژه شفارود و پلرود و انتقال مشکلات این دو پروژه به مسئولان، افزود: باید با رفع مشکلات موجود این دو سد ساخته شود.

محمدی با بیان اینکه شهرستان رودسر ظرفیت خوبی در پرورش ماهیان خاویاری دارد، گفت: با توجه به وجود دریا و رودخانه در این شهرستان باید با جذب سرمایه گذار خوب در این زمینه تلاش و اشتغال زایی انجام شود.

به گفته این مسئول عدم توجه به سرمایه گذاری و اشتغال سبب افزایش آمار آسیب های اجتماعی در سطح جامعه می شود.

رشد اعتبارات رودسر در سال جاری نسبت به سال گذشته

در ادامه این جلسه سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به لزوم توجه به دو شاخص بسیار مهم در زمینه توزیع اعتبارات، اظهار کرد: اعتبارات اختصاصا یافته به شهرستان رودسر ۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است.

علی وارسته با تأکید بر لزوم توجه به ایجاد اشتغال از سوی همه دستگاه ها، افزود: در زمینه جذب سرمایه گذار نیز نباید اجازه دهیم که سرمایه گذار در چرخه اداری دچار مشکل شود.