۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۳۱

رئیس هیئت کونگ‌فو لرستان تأکید کرد؛.

ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی رشته ورزشی «کونگ‌فو» در لرستان

خرم‌آباد - رئیس هیئت کونگ‌فو لرستان بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی این رشته ورزشی در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی در مجمع انتخاباتی رشته ورزشی کونگ‌فو لرستان در سخنانی با اشاره به بیمه 438 ورزشکار سازمان‌یافته لرستان در رشته ورزشی کونگ‌فو طی امسال اظهار داشت: ورزشکاران لرستانی همواره در مسابقات مختلف کشوری و آسیایی دارای مقام‌های مطلوبی هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های در دستور کار هیئت ورزشی کونگ‌فو در لرستان گفت: قهرمان‌پروری، برگزاری کلاس‌های آموزشی، برنامه‌های فرهنگی، ایجاد و تجهیز پایگاه قهرمانی کونگ‌فو و ... ازجمله برنامه‌های در دستور کار است.

رئیس هیئت کونگ‌فو لرستان در ادامه سخنان خود بر ضرورت ارتقای سطح فعالیت مربیان و داوران رشته ورزشی کونگ‌فو در لرستان تأکید کرد و گفت: در این راستا از فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی درخواست داریم که دوره‌های آموزشی درجه‌یک و دو را در استان لرستان برگزار کند.

