به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی در مجمع انتخاباتی رشته ورزشی کونگ‌فو لرستان در سخنانی با اشاره به بیمه 438 ورزشکار سازمان‌یافته لرستان در رشته ورزشی کونگ‌فو طی امسال اظهار داشت: ورزشکاران لرستانی همواره در مسابقات مختلف کشوری و آسیایی دارای مقام‌های مطلوبی هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های در دستور کار هیئت ورزشی کونگ‌فو در لرستان گفت: قهرمان‌پروری، برگزاری کلاس‌های آموزشی، برنامه‌های فرهنگی، ایجاد و تجهیز پایگاه قهرمانی کونگ‌فو و ... ازجمله برنامه‌های در دستور کار است.

رئیس هیئت کونگ‌فو لرستان در ادامه سخنان خود بر ضرورت ارتقای سطح فعالیت مربیان و داوران رشته ورزشی کونگ‌فو در لرستان تأکید کرد و گفت: در این راستا از فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی درخواست داریم که دوره‌های آموزشی درجه‌یک و دو را در استان لرستان برگزار کند.