  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان:

منش پهلوانی موجب ماندگاری ورزشکاران در ذهن مردم می‌شود

منش پهلوانی موجب ماندگاری ورزشکاران در ذهن مردم می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل ورزش و جوانان لرستان تأکید کرد: منش پهلوانی موجب ماندگاری ورزشکاران در ذهن مردم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیز پور در مجمع انتخاباتی هیئت ورزشی کونگ‌فو لرستان در سخنانی با تأکید بر اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به منش و سجایای خوب پهلوانی و اخلاقی نیازمند هستیم اظهار داشت: قهرمانی در رشته ورزشی خوشایند است اما زمانی ما به نتیجه مدنظر می‌رسیم که در حوزه ورزش پهلوانی و اخلاقی سیر کرده باشیم.

وی با تأکید بر اینکه آنچه موجب ماندگاری ورزشکاران در ذهن مردم می‌شود توجه به منش قهرمانی و پهلوانی است عنوان کرد: ما باید در حوزه ورزش پهلوانی و اخلاقی اقدامات جدی‌تری انجام دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم کمک مالی و تجهیزاتی به هیئت‌های ورزشی از سوی فدراسیون‌های مختلف ازجمله فدراسیون کونگ‌فو و ورزش‌های رزمی بیان داشت: همچنین باید دوره‌های توانمندسازی برای مربیان و داوران رشته‌های ورزشی برگزار شود.

کد مطلب 4194445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها