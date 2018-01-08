به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیز پور در مجمع انتخاباتی هیئت ورزشی کونگفو لرستان در سخنانی با تأکید بر اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به منش و سجایای خوب پهلوانی و اخلاقی نیازمند هستیم اظهار داشت: قهرمانی در رشته ورزشی خوشایند است اما زمانی ما به نتیجه مدنظر میرسیم که در حوزه ورزش پهلوانی و اخلاقی سیر کرده باشیم.
وی با تأکید بر اینکه آنچه موجب ماندگاری ورزشکاران در ذهن مردم میشود توجه به منش قهرمانی و پهلوانی است عنوان کرد: ما باید در حوزه ورزش پهلوانی و اخلاقی اقدامات جدیتری انجام دهیم.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم کمک مالی و تجهیزاتی به هیئتهای ورزشی از سوی فدراسیونهای مختلف ازجمله فدراسیون کونگفو و ورزشهای رزمی بیان داشت: همچنین باید دورههای توانمندسازی برای مربیان و داوران رشتههای ورزشی برگزار شود.
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