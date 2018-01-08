اظهارات رئیس سیا درباره دخالت روسیه در انتخابات امریکا کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات «مایک پمپئو» رئیس سازمان سیا، مبنی بر اینکه روسیه ده ها سال تلاش کرده تا انتخابات آمریکا را تضعیف کند، گفت، اگر اینطور باشد سازمان سیا عملکرد بسیار بدی داشته است.

زاخارووا گفت: اگر این موضوع درست باشد سرویس اطلاعاتی آمریکا در مهلکه گرفتار شده است زیرا تا به حال هیچکس از این موضوع چیزی نگفته بود. این اظهارات دروغ است و بهترین مدرک برای دروغ بودن این موضوع، این است که تمام این دهه ها سازمان های اطلاعاتی آمریکا و مقامات آن هرگز چنین چیزی را ندیده اند و هرگز چنین مسائلی را در دیدار با روس ها مطرح نکرده اند.

وی افزود: تا پیش از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، هیچ طرح، فیلم، سخنرانی وجود ندارد که این موضوع را مطرح کند. پس از این انتخابات همه این موضوعات شروع شد. پس از انتخاب ترامپ، موضوعاتی همچون اتهامات غیر قابل اثبات، جستجو برای یک دشمن خارجی، وجود دست کرملین در انتخابات آمریکا و دیگر آه و ناله ها شروع شد.

لازم به ذکر است که کنگره آمریکا و اف بی آی پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دنبال اثبات این موضوع هستند که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده است. این موضوع در حالی پیگیری می شود که مقامات روس بارها اعلام کرده اند که چنین موضوعی صحت ندارد و «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین نیز اظهارات آمریکایی ها را کاملا بی اساس خوانده است.