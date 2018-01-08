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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

ترکمنستان، انتخاب باشگاه استقلال برای بازی با عربستانی‌ها

ترکمنستان، انتخاب باشگاه استقلال برای بازی با عربستانی‌ها

مسئولان تیم فوتبال استقلال تهران کشور ترکمنستان را برای میزبانی از تیم‌های عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که روز گذشته باشگاه الهلال عربستان کشور کویت را بعنوان میزبان برای دیدار با استقلال تهران معرفی کرد، استقلالی‌ها نیز کشور ترکمنستان را برای این منظور انتخاب کردند تا به این ترتیب دیدار دو تیم استقلال و الهلال در کشورهای کویت و ترکمنستان برگزار شود.

سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال امروز ضمن اعلام این خبر تاکید کرد این کشور به زودی در نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی خواهد شد.

فصل گذشته باشگاه استقلال ورزشگاه سلطان قابوس مسقط در کشور عمان را بعنوان ورزشگاه میزبان انتخاب کرده بود. میزبانی عمان از نظر استقلالی‌ها نمره قبولی نگرفت و از همین رو آنها کشور ترکمنستان را برای میزبانی از تیم الهلال معرفی کردند. 

کد مطلب 4194468

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