کشاورزی سنتی بلای جان محیط زیست و اقتصاد ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس، محسن خادم عرب باغی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سازه، تجهیزات و تاسیسات گلخانهای در ارس اظهار داشت: وجود معضلات عدیده در بخش کشاورزی از جمله زمین خواری، نبود نرم افزار و سخت افزار مناسب، ضعف مکانیزاسیون، یکپارچه سازی اراضی و سایر مشکلات در سر این راه صنعت مانع از تولید کیفی و بهبود وضعیت اقتصادی تولیدکننده شده است.
وی بالا بردن سطح رفاه جامعه روستایی را یکی از ضروریترین امور خواند و گفت: استقلال اقتصادی لازمه دستیابی به استقلال در عرصههای دیگر است و با توجه به ظرفیتهای کشور، توجه به رونق بخش خدمات، گردشگری و کشاورزی برای ارتقاء سطح معیشت مردم و جامعه روستایی مهم است.
عرب باغی علت بالا بودن میزان ضایعات در تولید محصولات کشاورزی را عدم بهرهمندی از روشهای علمی عنوان کرد و گفت: اگر سرمایه گذاری بر پایه دانش و تحقیقات علمی هدایت شده و محصولات کشاورزی با استاندارد تولید شود به اشتغال و صادرات پایدار دست پیدا میکنیم.
وی در بخش دیگر سخنان گفت: ارس درحال تبدیل به قطب تولید محصولات کشاورزی گلخانهای است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس راه اندازی صنایع صادرات محور را استراتژی اقتصادی ارس عنوان کرد و افزود: بخش کشاورزی گلخانهای با اصول خوب در ارس راه اندازی شد و امروز شاهد تولید و صادرات سازههای گلخانهای، راه اندازی چندین سردخانه و واحدهای تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی در ارس هستیم.
این دوره آموزشی با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیران و و مسئولین ادارات جهاد کشاورزی مراکز استانهای کشور حضور داشته و با شیوههای مدرن سازههای گلخانهای آشنا شدند.
نظر شما