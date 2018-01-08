به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یداله غلامی عصر دوشنبه در اجتماع پرشور مردم ساری در محکومیت ناآرامی های اخیر در کشور با بیان اینکه چرا ملت ما ۴۰ سال پای نظام اسلامی ایستاده و این همه هزینه ها را با جان و دل خریدار است و برابر تهدیدها و فتنه ها از پای درنیامده است گفت: ملت همانند روزهای اول انقلاب با شور و شعور پای ارزشهای ایستاده است زیرا انقلاب اسلامی برخلاف انقلابهای دیگر دنیا است که ریشه آن در قرآن، روایات ائمه معصومیان و ادامه عاشورا حضرت سیدالشهداء است.

وی اظهار داشت: مردم پای انقلاب و نظام اسلامی می مانند و هزنیه های آن را پرداخت می کنند و در ۴۰ سال گذشته مردم یک تا پنج فرزندشان را برای انقلاب و نظام اسلامی تقدیم کرده اند زیرا انقلاب اسلامی ریشه در انقلاب کربلا و بعثت رسول خدا است.

حجت الاسلامی غلامی تصریح کرد: انقلابهای توحیدی در راستای بعثت انبیا دارای دشمن هستند زیرا این انقلابها علیه ظلم، کفر و استکبار است و جبهه های مختلف روبرو انقلاب الهی و توحیدی صف می کشند و از ابتدای انقلاب شاهد این صف آرایی ها بوده ایم.

مسؤول نهاد نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه کربلا یادآور شد: دشمنان تاکنون مردمان زیادی را بی گناه به شهادت رساندند و هر روز در ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت شاهد دشمنی دشمنان و فریب خورده های آنان بوده اند.

وی افزود: این که دشمن آنقدر عصبانی و خشم آلود است به خاطر موفقیت انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی با هدف زمینه سازی برای قیام حضرت امام زمان (عج) تشکیل شده است.

حجت الاسلام غلامی با تقدیر از بصیرت و هوشیاری مردم اظهار داشت: مردم برابر فتنه ۸۸ و ۹۶ هوشیارانه ایستاده اند و مسئولان و ارکان نظام برای رفع مشکلات ملت تلاش کنند.

مسؤول نهاد نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه کربلا با تاکید بر بصیرت افزایی مردم تصریح کرد: یکی از خیانت بارترین شعارهای سال های اخیر شعار « نه غزه، نه لبنان» بوده است زیرا هر ملتی برای تامین امنیت باید به دو مرز جغرافیایی و سیاسی توجه داشته باشد.

وی افزود: لبنان و غزه، فلسطین، سوریه، یمن و عراق مرز سیاسی ما است و اگر دستهای دشمنان را در سوریه و عراق کوتاه نمی کردیم امروز باید در داخل مرزها با آنان مقابله می کردیم.