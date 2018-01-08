مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور به خبرنگار مهر گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز بارش برف درکرمان، بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد در هرمزگان و بارش پراکنده برف و باران درشرق فارس، نیمه شرقی گلستان، خراسان شمالی و بخشهایی از استانهای خراسان رضوی پیش بینی می شود و از اواخر امروز از میزان ابرناکی در این مناطق کاسته می شود.

احد وظیفه افزود: امروزهوای سرد درنیمه شرقی کشور ماندگار بوده و در برخی مناطق شرق کشور وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می شود. فردا سه شنبه نیز دربرخی نقاط جنوب شرق کشورگاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد و در سایر مناطق کشورجوی نسبتاً پایدار حاکم می شود.

به گفته وی از اواسط وقت چهارشنبه با نفوذ جریانهای شمالی دراستانهای ساحلی خزر بارش باران، وزش باد و درارتفاعات البرز و بتدریج درخراسان شمالی بارش پراکنده برف پیش بینی می شود.

هوای تهران امروز صاف همراه با غبار محلی پیش‌بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۱۰ و یک درجه سانتیگراد اعلام شده است.