به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: زیربناهای شهر سرپل ذهاب باید با دقت و سرعت بیشتری احداث شود.
وی افزود: باید احداث منازل و زیربناهای شهر سرپل ذهاب در کمترین زمان ممکن انجام شود تا مردم مجبور نباشند پس از تحمل سختیها و سرمای زمستان، گرمای تابستان را در کانکسها تحمل کنند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به لزوم توجه به رونق ساخت مسکن در شهرها و روستاهای مختلف استان اصفهان تصریح کرد: مدیریتها باید به گونهای باشد که گره از کار مردم باز شود و رونق به ساختوساز منازل بازگردد تا با رونق گرفتن ساختوساز و تحول در بخش مسکن، سایر مشاغل مرتبط با این بخش رونق پیدا کند.
غلامحسین خانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان در ابتدای این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات این بنیاد در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه بیان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان به عنوان استان معین در شهر سرپل ذهاب فعالیت دارد و امور ساخت و تعمیر واحدهای مسکونی در این شهر را بر عهده گرفته است.
وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای پرداخت به زلزلهزدگان گفت: شهر سرپل ذهاب ۲۵ یا ۳۰ سال است که پس از جنگ تحمیلی ساخته شده است و ساختمانهایی که به صورت اصولی ساخته شدهاند در این زلزله آسیب بسیار کمی دیدهاند اما بسیاری از ساختمانها که بدون رعایت اصول ساختمانی ساخته شدهاند، تخریب شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با اشاره به وسعت تخریب و خسارت در شهرستان سر پل ذهاب اضافه کرد: تسهیلات برای تعمیر مسکن به حساب خود مردم ریخته میشود تا آنها برای تعمیر منازل مسکونی خود اقدام کنند اما آواربرداری و احداث واحدهای ساختمانی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام میشود.
وی با بیان اینکه بیش از یکهزار کانکس از سوی عموم مردم، مساجد استان اصفهان و فولاد مبارکه به مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه ارسال شده است، خاطر نشان کرد: اگر مهندسان ناظر وظایف خود را به درستی انجام دهند دیگر شاهد تخریب ساختمانهای نوساز در هنگام زلزله نیستیم.
