كميته داوران منتخب كانون داوران بهترين گزينه است

اتفاقاتي كه اينروزها در سطح جامعه داوري ايران رخ مي دهد بويژه در رشته فوتبال جاي اما و اگرهاي فراواني دارد. به طور قطع داوران در رقابتهاي ورزشي از اهميت بسزايي برخوردار بوده و از اركان هر رشته و رزشي مي باشد. در اين ميان بي احترامي و برخوردهايي كه با داوران بويژه در ميادين فوتبال بروز كرده موجبات دلسردي و بي انگيزگي را در اين قشر فراهم آورده است.بحث اتهاماتي كه اين روزها به آنها وارد شده نيز جاي بحث خود را دارد. در ايران داوران جدا از مسايل مالي به امنيت شغلي و احترام به اين قشر بيش از همه اهميت مي دهند كه بايد به آن پرداخته شود. در همين راستا طرح ايجاد كانون و مجمع داوران فوتبال مي تواند زمينه ساز تحولي مديريتي در اين قشر از جامعه ورزش باشد. مجمعي كه زير نظر فدراسيون عمل كرده و افراد آن از استقلال عمل بيشتري نسبت به وضع فعلي برخوردار باشند.

مهدي آذربرزين از كارشناسان فوتبال كشور ومعاون طرح وبرنامه اتحاديه باشگاههاي فوتبال ايران در اين زمينه به خبرنگار"مهر" گفت : با توجه به اينكه اين مسايل فوتبال و بويژه داوري را مدتها است در فوتبال ايران دنبال مي كنم اعتقاد دارم كه مي توان مشكلات اين قشر را به حداقل رساند.

وي افزود : بايد به داوران احترام گذاشت و اجازه داد نا آنها به شكلي آزادانه كانون داوران را تشكيل دهند. با اين روش شاهد كاهش مشكلات آنها و نيز مشاركت بيشتر را در داوران براي بازيهاي مختلف فراهم كرده ايم . به نظر من اين پيشنهادي است كه مورد قبول تمام داوران قرار خواهد گرفت و قابل اجرا است.

وي افزود : اين مشاركت به سود فوتبال و جامعه داوري است و از معضلات پيش آمده طي اين مدت پيشگيري خواهد كرد. براي اين مساله طرحي موجود است كه به مسولان ورزش كشور و بويژه فوتبال ارايه شده است و اميدوارم كه به رشد جامعه داوري ما كمك كند.