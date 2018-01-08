دستگیری کلاهبردار ارز اینترنتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن محمودی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه با واریز مبالغی جهت خرید ارز دیجیتالی از وی به مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری شده، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه متهم در بررسی های اولیه، شناسایی و پس از اخذ دستور از مقام قضایی دستگیر شد، ادامه داد: این فرد با جلب اعتماد مشتری مبنی بر بازدید از سایت خرید ارز الکترونیکی، بعد از پرداخت وجوه مورد درخواست دیگر پاسخگوی مشتری نبود و هیچ گونه ارزی تحویل مشتری نمی داد.

سرهنگ ‌محمودی با تاکید بر اینکه صرافی های فعال در فضای مجازی دارای مجوز نیستند، اظهار کرد: گردانندگان این گونه صرافی ها فقط قصد سوءاستفاده و کلاهبرداری از کاربران را دارند و بعد از دریافت وجوه، پاسخگوی مشتری نبوده و هیچ گونه ارزی تحویل خریدار نمی شود.

وی گفت: کاربران فضای مجازی بدانند هرگونه مبادله ارزی فقط باید در صرافی صورت گیرد و این مبادله نمی‌تواند آنلاین باشد به این معنا که شما ارز را به حساب صراف واریز کنید و صرافی به شما وجه درخواستی را تحویل دهد.