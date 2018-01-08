به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، مهدی کرباسیان با اشاره به نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه تصریح کرد: جلسه ای در رابطه با وضع عوارض صادراتی با انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن برگزار کردیم و حاصل آن گزارشی شد که به وزیر صنعت معدن و تجارت تقدیم شد و طبق نظر وزیر قرار شد کمیته‌ای جمیع نظرات و ابعاد مربوط به این موضوع را جمع‌آوری کند و طی گزارش دیگری جهت تصمیم گیری به وی ارائه کند.

وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است برای وضع هرگونه عوارض صادراتی و تعرفه وارداتی باید با انجمن‌های تخصصی و مربوطه گفت‌وگو شده و نظر آنها در رابطه گرفته شود.

مهدی کرباسیان با بیان اینکه بورس کالا می‌تواند به بسیاری از اختلافات در خصوص عرضه و خرید سنگ آهن پایان دهد، گفت: ایمیدرو از ارایه سنگ آهن در بورس کالا استقبال می‌کند، چراکه بورس کالا می‌تواند با شفافیتی که در معاملات ایجاد می کند بسیاری از گلایه هایی که میان تولیدکنندگان سنگ آهن و شرکت‌های فولادی وجود دارد را پایان بخشد.

وی افزود: اکنون سنگ آهن برای بازارهای صادراتی از طریق بورس کالا فروخته می شود اما معتقدیم برای فروش داخلی باید به بورس کالا بیاید. البته به نظر ما بقیه زنجیره فولاد مانند گندله و کنسانتره نیز باید به مجموعه بورسی عرضه شوند.

کرباسیان با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن زمان برای ارایه سنگ آهن به بورس کالا، تصریح کرد: زمان عرضه سنگ آهن به بورس کالا موضوع مهمی است، چراکه باید به نحوی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود.

وی در ادامه با اشاره به جلساتی که در این زمینه برگزار شده است، بیان کرد: تاکنون بورس کالا جلسات متعددی را با تولید کنندگان و عرضه کنندگان سنگ آهن برگزار کرده که حتی دو جلسه از این سلسله ملاقات ها در حضور خود من بوده است و امیدواریم که ثمره آن را به زودی مشاهده کنیم.

رییس هیأت عامل ایمیدرو در پاسخ به این سؤال که با ورود سنگ آهن در بورس کالا و مشخص شدن میزان مازاد تقاضای داخلی آیا عوارض صادرات سنگ آهن برداشته خواهد شد یا نه، بورس کالا را کمک کننده دانست و گفت: موضوع عوارض صادرات سنگ آهن ابعاد مختلفی دارد که باید آن را در نظر گرفت. در حال حاضر انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن با وضع عوارض صادراتی مخالف است و تفکری در وزارت صنعت معدن و تجارت آن را به دلایل مختلف از جمله تامین نیاز واحدهای داخلی لازم می‌داند.