به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مقامات مالی کره‌جنوبی روز دوشنبه اعلام کردند ۶ بانک محلی را که حساب‌های ارز دیجیتال را به شرکت‌ها و موسسات ارائه می‌دهند، تحت بازرسی قرار داده‌اند. این اقدام با افزایش نگرانی‌ها از این که استفاده بیشتر از چنین حساب‌هایی ممکن است منجر به افزایش جرم و جنایت شود، انجام شد.

رییس کمسیون خدمات مالی (اف‌اس‌سی) کره‌جنوبی، چوی جون کو، در کنفرانس خبری گفت: بازرسی مشترک توسط اف‌اس‌سی و خدمات نظارتی مالی (اف‌اس‌اس)، انجام می‌شود تا بررسی شود که آیا بانک‌ها به قوانین ضد پول‌شویی پایبند هستند یا خیر؟ و آیا از اسامی واقعی برای حساب‌ها استفاده ‌می‌کنند؟

طبق اعلام اف‌اس‌سی، هر ۶ بانکی که توسط این قانون‌گذار نام برده شده‌اند، همگی حساب‌های ارز دیجیتال را برای مشتریانی که با ارزهای دیجیتال سروکار داشتند فراهم می‌کردند. این بانک‌ها به این ترتیب هستند: ان‌ایچ بانک، بانک صنعت کره، شینهان بانک، کوکمین بانک، ووری بانک و بانک توسعه کره.

چوی گفت که این بازبینی‌ها به منظور ارائه راهنمایی به بانک‌ها انجام می‌شوند و دلیل آن انجام هرگونه کار خلاف قانون از سوی این بانک‌ها نیست.

چوی گفت: ارز دیجیتال، ارزی است که قابلیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت را ندارد و از آن در اهداف غیرقانونی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شیادانه استفاده می‌شود.

او ادامه داد: آسیب‌های جانبی این مساله بسیار شدید است و منجر به ایجاد خطر هک شدن و مسائل مربوط به آن برای نهادهایی که این ارزها را ارائه می‌کنند می‌شود و فرضیات خیالی (قیمت) آن هم به طور غیرمنطقی‌ای در حال بالا رفتن است.

سخنگوی ووری بانک به رویترز گفت که این بانک یک چک‌لیست را برای بازرسان تکمیل کرده است. سخنگوی بانک گفت که ووری در ماه گذشته پس از این که هزینه استفاده از سیستم تراکنش با نام واقعی بسیار بازدارنده شد، ارائه حساب‌های ارز دیجیتال را متوقف کرد.

چوی گفت که مقامات درحال بررسی راه‌هایی هستند تا ریسک تجارت ارزهای دیجیتال در این کشور را کاهش دهند که این می‌تواند شامل تعطیل کردن نهادهایی باشد که چنین ارزهایی ارائه می‌دهند.

چویی اخطار داد: مقامات جرایم ارزهای دیجیتال را کنترل خواهند کرد و مجازات‌های سنگینی برای افرادی که در دستکاری قیمت‌های بازار، طح‌های هرمی یاپول‌شویی دست داشته باشند تعیین می‌کنند.

چویی گفت: هیچ‌کس نمی‌داند در موسسات و بورس‌های ارزهای دیجیتال چه اتفاقی می‌افتد چراکه هیچ سیستم قانونی مشخص و مستقیمی در مورد این نهادها وجود ندارد.