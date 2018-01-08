طرح پارکینگ طبقاتی بجنورد منتظر نظر شورای همتا است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله براتیان ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی با اشاره به بلاتکلیفی ساخت پارکینگ طبقاتی در مرکز استان خراسان شمالی، اظهار کرد: مکان اجرای طرح پارکینگ طبقاتی باید از طرف شورای همتا تائید شود اما تاکنون نظر خود را اعلام نکرده‌اند.

وی افزود: قطعاً پس از تائید مکان پارکینگ طبقاتی این پروژه مهم برای کاهش بار ترافیکی در بجنورد اجرا خواهد شد.

پلمب باغ تالارهای بدون مجوز در بجنورد

شهردار بجنورد با اشاره به ۲۳ باغ تالار غیرمجاز که طی یک سال گذشته در بجنورد ساخته‌شده‌اند، گفت: این تعداد باغ تالار بدون پرداخت حقوق شهرداری اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، چنانچه طی فرصت داده‌شده نسبت به مجوز اقدام نکنند، پلمب خواهد شد.

براتیان تصریح کرد: طی این مدت برخی از مالکان باغ تالارها بدون اخذ مجوز شهرداری به تعداد سالن‌های پذیرایی خود افزوده‌اند.

وی اضافه کرد: متأسفانه بعضی از مراسم‌های شهرداری نیز دریکی از باغ تالارهای بدون مجوز برگزار می‌شده است.

شهردار بجنورد اعلام کرد: ۲۳ باغ تالار بدون مجوز در بجنورد، ۹ میلیون تومان به شهرداری بدهکار هستند و چنانچه نسبت به حقوق شهرداری اقدام نکنند، پلمب می‌شود.

براتیان بیان کرد: شهرداری حق‌الناس و دیگر دستگاه‌ها بیت‌المال هستند، ازاین‌رو برای گرفتن حق شهرداری کوتاه نخواهم آمد.

تعیین ۶۵ شورایار در مناطق مختلف بجنورد

شهردار بجنورد گفت: به‌منظور مشورت از افراد باتجربه و آگاه از مسائل محلات، ۶۵ شورایار به‌عنوان نماینده مردم محلات در مناطق مختلف بجنورد انتخاب می‌شوند.

براتیان در بخشی دیگر از سخنان خود به آسفالت توسط شرکت آب و فاضلاب اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه نوع آسفالت برنشست تأثیر می‌گذارد به همین دلیل کیفیت آن اهمیت دارد درحالی‌که شرکت آب و فاضلاب پس از حفاری از آسفالت باکیفیت استفاده نمی‌کند.

۱۰.۵ درصد مردم بجنورد از حمل نقل عمومی استفاده می‌کنند

شهردار بجنورد اظهار کرد: ۱۰.۵ درصد مردم بجنورد از وسیله حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند درحالی‌که بر اساس قانون ۴۵ درصد مردم باید توسط حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شوند.

المان میدان امام رضا (ع) بازیچه لجبازی‌ها

براتیان درباره تعیین تکلیف طرح دوساله المان میدان امام رضا (ع) گفت: توقف اجرای این طرح به علت لجبازی‌های ساده بود.

وی اضافه کرد: در سال ۹۴ قرار بود این پروژه با هزینه ۸۰۰ میلیون تومان ساخته شود اما اکنون به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است که با شرایط کنونی مالی شهرداری غیرممکن است.

شهردار بجنورد اظهار کرد: مردم ماه‌ها از میدان زیبا در ورودی شهر بی‌بهره بودند و با توجه به اینکه در ورودی شهر قرار داشت ملزم به گل‌کاری شدیم.

وی افزود: المان مصوب میدان امام رضا (ع) اجرا خواهد شد اما پس از تأمین درآمد در میدان تقاطع کشتارگاه قدیم بجنورد که در ورودی اصلی بجنورد به مشهد قرار دارد، ساخته می‌شود.

راه و شهرسازی مسئول رفع نواقص گلستان شهر است

شهردار بجنورد همچنین به ایرادهای قابل‌مشاهده در گلستان شهر اشاره کرد و گفت: راه و شهرسازی مسئول رفع ایرادها و نواقص بسیار گلستان شهر است.

براتیان اظهار کرد: چنانچه راه و شهرسازی توان رفع نواقص گلستان شهر را ندارد، می‌تواند اعتبار موردنیاز را در اختیار شهرداری قرار دهد تا نسبت به رفع ایرادها اقدام کنیم.

وی افزود: شهرداری با مشکلات مالی که دارد قطعاً نمی‌تواند آنچه را که در شان ساکنان مجموعه مسکونی گلستان شهر باشد، تحویل دهد.

وی مطرح کرد: راه و شهرسازی منابع اعتباری مناسب‌تری دارد اما شهرداری منابع خوبی در اختیار ندارد ازاین‌رو درصورتی‌که گلستان شهر را با مشکلات کنونی تحویل بگیریم، نمی‌توانیم اقدام خوب و مناسبی را در این مجموعه مسکونی انجام دهیم.

شهردار بجنورد بیان کرد: تعیین تکلیف گلستان شهر به بجنورد نیازمند نشست سه‌جانبه‌ای بین استانداری، شهرداری و راه و شهرسازی است.