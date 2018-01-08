۸۵۰۰ تن زباله تهران به ری آورده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور، در جلسه شورای شهرستان ری طی سخنانی اظهار داشت همدلی و همزبانی موجود در ری برای مردم بسیار خیر است و این همدلی بخشی از مشکلاتی که از گذشته دور برای ری به ارث رسیده است را با برنامه ریزی رفع می کند.

جمالی پور افزود: ری علی رقم اسم و جایگاهی که دارد مظلوم ترین شهرستان ایران است و با افتخار و اسمی که دارد ری با عظمتی که دارد در صحنه عمل است و دارای معضلات و گرفتاری ها است و امروز ری محصور در هزاران مشکل است که ثمره گسترده شدن تهران می باشد که این شهر را مملو از مشکلات کرده است.

وی با بیان اینکه مدل ترافیک در این شهر درست نیست گفت: مثلا خیابان فدائیان اسلام سال های طولانی است که در دست توسعه است و ما همچنان با یک بی نظمی در این خیابان مواجه هستیم.

فرماندار ویژه ری در ادامه بیان داشت: ما می توانیم برای این شهر یک مدل جامع در نظر بگیریم یک مکان تفریحی و ورزشی در این شهر وجود ندارد و همین مسئله یکی از عوامل تناقضات فرهنگی می باشد و فرد را دچار بحران هویت می کند.

جمالی پور اظهار داشت: ما نیازمند این هستیم که به حوزه جنوب تهران یک نگاه جدیدی از سوی شورای شهر بشود چرا که حتی مدل فرهنگی و شهری و ظرفیت ورزشی باقر شهر هم از ری بیشتر می باشد و این شهر به دلیل عدم وجود شهرداری دارای معضل است و مجتمع هایی که در این شهر ساخته شده نیز به علت همین عدم نظارت و نبود شهرداری غیر استاندارد ساخته شده اند.

وی در ادامه معضلات دیگر این شهر را وجود ۸۵۰۰ تن زباله ای که از تهران به این منطقه آورده می شود و آب های آلوده دانست و افزود: لازم است شورای شهر برای این معضلات تمهیدات ویژه ای را بیاندیشد.