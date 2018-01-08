مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تبریز معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه با برگزاری مراسم تکریم و معارفه، مدیرکل روابط‌عمومی و بین ‌الملل شهرداری تبریز معرفی و از خدمات مدیریت پیشین این مجموعه قدردانی شد.

سعید حاجی زاده که مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی و همچنین رییس کمسیون فرهنگی و اجتماعی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تبریز بوده است امروز به عنوان مدیرکل روابط‌عمومی و بین‌الملل شهرداری تبریز معرفی و از خدمات ۱۸ ساله میراعتماد عمادی قدردانی شد.

روابط عمومی یکی از ارکان مهم شهرداری تبریز است

قائم مقام شهردار تبریز در این جلسه با بیان اینکه روابط عمومی یکی از ارکان مهم شهرداری تبریز است، گفت: روابط عمومی پل ارتباطی موثری برای انتقال نقدها و ایده ها است.

رسول موسائی با تاکید بر اینکه سعید حاجی زاده مدیرکل جدید آشنای سنگر رسانه و روابط عمومی است، ادامه داد: سابقه طولانی وی در حوزه ارتباطات قطعا روح تازه ای در روابط عمومی مجموعه شهرداری خواهد دمید.

وی سپس با تاکید بر اینکه از زحمات عمادی هم تشکر می کنم، گفت: روابط عمومی در سیستم شهرداری تبریز و نحوه ارتباط مجموعه شهرداری با بیرون از مجموعه مشهود است.

موسایی با اشاره به حساسیت و اهمیت کار روابط عمومی ابراز داشت: روابط عمومی شهرداری تبریز در سالیان اخیر همواره ارتباط گسترده‌ای با قاطبه اهالی رسانه و مطبوعات داشته است.

رسانه ها نقش مهمی در توسعه فرهنگی شهر تبریز دارند

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در توسعه فرهنگی شهر تبریز دارند، ادامه داد: اداره کل روابط عمومی توانسته نگاه عمومی را به شهرداری تبریز تغییر دهد.

حجت الاسلام احمد حمیدی همچنین اظهار داشت: ما در معاونت فرهنگی و اجتماعی بیشترین ارتباط را با اداره کل روابط عمومی داشته ایم وبدون شک اگر همراهی آنها نبود در حوزه فرهنگی نمی توانستیم کار به جایی ببریم.

کار روابط عمومی حساس و سنگین است

مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین ‌الملل شهرداری تبریز نیز در این جلسه گفت: کار روابط عمومی حساس و سنگین است. روابط عمومی به جهت ضرورت انعکاس مناسب فعالیت های گسترده مجموعه بزرگ شهرداری تبریز و نیز ارتباط مستقیم با شهروندان بسیار حساس است.

سعید حاجی زاده با بیان اینکه روابط عمومی پل ارتباطی بین شهروندان و شهرداری تبریز است، افزود: انجام خوب و درست این وظیفه مهم، نیازمند همدلی و تلاش همه کارکنان روابط عمومی است.

میراعتماد عمادی مدیرکل سابق روابط‌عمومی و بین‌الملل شهرداری تبریز نیز در این جلسه گفت: در سال‌های اخیر، بارها کناره‌گیری از این مجموعه را اعلام کردم و خرسندم که امروز این تقاضا محقق شده و از این رو از شهردار، صمیمانه سپاسگزارم که با این تغییر، موافقت کردند.

وی گفت: در مدت مسئولیت در حوزه روابط‌عمومی، سعی کردیم از اقدامات قراردادی و پیمانکاری، پرهیز کرده و با تلاش عوامل، مدیریت هزینه را در مجموعه، نهادینه کنیم.