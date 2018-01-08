اجرای ۲ پروژه آبخیزداری در شهرستان خمین کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، نصرت الله هاشمی افزود: با اجرای این دو طرح، عملیات گابیون بندی، سنگ و ملات و خشکه چین با اعتبار سه میلیارد ریال انجام می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمین هدف از اجرای این دو طرح را جلوگیری از فرسایش خاک، هدر رفت آب های سطحی و تغذیه سفره های زیرزمینی بیان کرد.

هاشمی ادامه داد: تا پایان سال جاری، ۳۰۰ خانوار در روستاهای سیان، چنار و دمنه از مزایای این دو طرح بهره مند می شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمین گفت: طرح های آبخیزداری در ۱۲۵هزار و ۳۱۵ هکتار از عرصه های طبیعی خمین اجرا و مطالعه شده است.

هاشمی افزود: تحقق طرح های آبخیزداری شامل ۱۴۶مورد عملیات مکانیکی و بند خاکی، آبگیری یک میلیون و ۸۷۳ هزار متر مکعبی را فراهم کرده است.

وی اظهارکرد: ۹۵ بند سنگی با حجم ۱۴هزار و۲۲۹ متر مکعب ،۵۷ بند خاکی گابیون با حجم پنج هزار و۲۰متر مکعب و ۱۵ بندخشکه چین با حجم یک هزار و۲۰متر مکعب برای جلوگیری از وقوع سیلاب در خمین اجرا شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمین بیان کرد: با اجرای این طرح ها در مجموع هشت میلیون و۸۰۰ هزار مترمکعب از حوزه های آبخیز خمین آبگیری می شوند.