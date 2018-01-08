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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۲۰

اجرای ۲ پروژه آبخیزداری در شهرستان خمین کلید خورد

اجرای ۲ پروژه آبخیزداری در شهرستان خمین کلید خورد

خمین- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمین از آغاز عملیاتی اجرایی دو پروژه آبخیزداری در این شهرستان با صرف سه میلیارد ریال اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، نصرت الله هاشمی افزود: با اجرای این دو طرح، عملیات گابیون بندی، سنگ و ملات و خشکه چین با اعتبار سه میلیارد ریال انجام می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمین هدف از اجرای این دو طرح را جلوگیری از فرسایش خاک، هدر رفت آب های سطحی و تغذیه سفره های زیرزمینی بیان کرد.

هاشمی ادامه داد: تا پایان سال جاری، ۳۰۰ خانوار در روستاهای سیان، چنار و دمنه از مزایای این دو طرح بهره مند می شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمین گفت: طرح های آبخیزداری در ۱۲۵هزار و ۳۱۵ هکتار از عرصه های طبیعی خمین اجرا و مطالعه شده است.

هاشمی افزود: تحقق طرح های آبخیزداری شامل ۱۴۶مورد عملیات مکانیکی و بند خاکی، آبگیری یک میلیون و ۸۷۳ هزار متر مکعبی را فراهم کرده است.

وی اظهارکرد: ۹۵ بند سنگی با حجم ۱۴هزار و۲۲۹ متر مکعب ،۵۷ بند خاکی گابیون با حجم پنج هزار و۲۰متر مکعب و ۱۵ بندخشکه چین با حجم یک هزار و۲۰متر مکعب برای جلوگیری از وقوع سیلاب در خمین اجرا شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمین بیان کرد: با اجرای این طرح ها در مجموع هشت میلیون و۸۰۰ هزار مترمکعب از حوزه های آبخیز خمین آبگیری می شوند.

کد مطلب 4194553

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