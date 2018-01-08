نهمین جشنواره استانی شعر و داستان جوان سوره برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی و شورای سیاستگذاری نهمین جشنواره استانی شعر و داستان جوان سوره با حضور اساتید برجسته شعر و داستان استان عصر امروز در محل حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان برگزارشد.

در این نشست که اساتید شعر و داستان کامبیزکریمی، رحیم لقمانی، محمد رضا کلهر، امجد ویسی، نسرین علی اکبری، امید ورزنده، رضا امیری، هادی یوسفی، بهروز خیریه، ایرج کاکی معاون فرهنگی وهنری حوزه هنری، بهزاد کرم اللهی مدیر آفرینش های ادبی حوزه هنری استان حضور داشتند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در سخنانی گفت: بر اساس برنامه های پیش بینی شده سالیانه حوزه هنری و به منظور شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای درخشان ادبی جوانان، تبادل اندیشه و تجربه اندوزی شاعران ونویسندگان جوان و اینده داران ادبیات این سرزمین و همچنین جریان سازی درشعر و ادبیات منطبق بر ارزش های اسلامی در پایان هر سال این جشنواره برگزار می گردد و انشاء الله در سالجاری نیز نهمین دوره جشنواره را برگزار می نماییم.

امین مرادی با اشاره به ضرورت بازنگری سالیانه روند برگزاری جشنواره، افزود: در دوره هشتم تغییرات بسیار خوبی در روند جشنواره داده شد که مهمترین آن نامگذاری جشنواره به نام یکی از شخصیت های برجسته ادبی استان زنده یاد سید ابراهیم ستوده بود که جایگاه ویژه ای در عرصه ادبیات ایران زمین برعهده داشتند و بسیار هم مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز بودند.

مرادی گفت: از مهمترین نتایج این اتفاق ضمن معرفی شایسته این ادیب توانمند و ساخت فیلم مستند و کلیپ ویژه ای توسط واحد هنرهای تصویری این حوزه زمینه ای هم بوجود آمد تا بخشی از مشکلات روستای محل زندگی و آرامگاه آن مرحوم توسط استاندار وقت مهندس زاهدی مرتفع گردید که بسیار جای تقدیر و تشکر را دارد.

وی برهمین مبنا ضمن تشریح محورهای پیشنهادی دوره نهم، عنوان کرد: بناداریم این دوره از جشنواره به نام یکی دیگر از ادبای نام آشنای سنندج نامگذاری گردد که پیشنهاد ما زنده یاد سید محمود گلشن کردستانی می باشد که سال ها عضویت و دبیری شورای شعروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و صدا وسیمای جمهوری اسلامی را برعهده داشته اند .

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان بیان کرد: دوره گذشته یکی از بهترین دوره های جشنواره شعر و داستان بود و در این دوره نیز تلاش خواهیم نمود تا جشنواره به مراتب از لحاظ کمی و کیفی بالاتری را نسبت به دوره قبل برگزار نماییم.

وی ضمن تقدیرو تشکر از تمامی عزیزان حاضر در این شورای سیاستگذاری گفت: در این دوره در بخش شعر و داستان کردی و به منظور توجه ویژه به این بخش به عنوان یکی از سرمایه های ملی، تمامی شاعران و نویسندگان کرد زبان کشور در این رده سنی می توانند آثار خود را به جشنواره ارسال نمایند .

سپس هریک از هنرمندان و اساتید حاضر در نشست نقطه نظرات خود را ارائه نمودند که پس از جمع بندی مقرر گردید اختتامیه جشنواره در دو روز برگزار و با دعوت از اساتید مطرح و بهره گیری از نظرات داوران نقاط ضعف و قوت آثار در کارگاه های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین دو پنل تخصصی شعر و داستان نیز با موضوع مشخص برنامه ریزی شود.

برهمین اساس مقرر شد تمامی شرکت کنندگان بخش نهایی به قرائت اثر خود پرداخته و بخشی از امتیاز داوری به آن تعلق گیرد و ضمن محوریت قرار گرفتن جشنواره به نام شاعر نامی کرد، گلشن کردستانی از تعدادی از شاعران و داستان نویسان توانمند استان نیز به صورت ویژه تجلیل به عمل آید.