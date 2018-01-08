موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ مصر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر مشخص شد.

بر اساس این گزارش؛ لاشین ابراهیم رئیس هیئت ملی انتخابات مصر اعلام کرد: انتخابات ریاست جمهوری در خارج از مصر به مدت سه روز در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مارس و در داخل مصر در روزهای ۲۶ و ۲۷ مارس برگزار خواهد شد.

وی افزود: انتخابات در خارج مصر در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه یعنی ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ مارس و در داخل مصر در روزهای دوشنبه و سه شنبه یعنی ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مارس برگزار خواهد شد. اعلام نتایج اولیه انتخابات در دوم آوریل ۲۰۱۸ و نتیجه نهایی در یکم ماه مه ۲۰۱۸ خواهد بود.

در صورت کشیده شده انتخابات به دور دوم، انتخابات در خارج مصر در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه یعنی ۱۹، ۲۰، ۲۱ آوریل و داخل مصر در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آوریل برگزار خواهد شد.

بر این اساس؛ ثبت نام از نامزدها نیز از بیستم ۲۰ تا ۲۹ ژانویه جاری خواهد بود.