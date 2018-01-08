۱۲۵کیلومتر از راه های آذربایجان غربی روکش و آسفالت شده اند

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون ۳۵ از این میزان روکش و آسفالت شده است عنوان کرد: برای ۹۰ کیلومتر باقی مانده نیز عقدقرارداد شده و بزودی وارد فاز اجرایی می شود.

وی از آسفالت و لکه گیری ۲۵۰ کیلومتر از راه های استان با هدف ایمن سازی در فصل کاری سال آینده خبر داد و افزود: امسال همچنین هزار کیلومتر از راه های استان خط کشی شده اند.

شکری با اشاره به نصب تابلو در دو هزار کیومتر از راه های استان خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای افزایش ایمنی راه های استان در آستانه سفرهای نوروزی صورت گرفته است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر نزدیک سه هزار کیلومتر از انواع راه های استان آسفالت هستند.

شکری ادامه داد: همچنین هفت هزار و ۹۰۰ کیلومتر راه روستایی داریم که از این میزان ۵۰درصد راه های روستایی استان آسفالت و مابقی در حال برنامه ریزی است.

وی با متوسط ارزیابی کردن وضعیت راههای استان گفت: این ارزیابی ها باید براساس میزان ترافیک و تردد و اعتبارات اختصاصی انجام شود و توسعه مباحث نگهداری و ساخت و توسعه باید مستمر و همیشگی باشد که برنامه ریزی های لازم نیز در این خصوص انجام شده است.