به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس امروز و در جریان دیدار با ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: اورشلیم (قدس) باید پایتخت مشترک اسرائیل و فلسطین باشد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه این کشور، وزیر خارجه انگلیس ادامه داد: لندن متعهد به راه حل دو کشوری و لزوم از سرگیری مذاکرات صلح است و این مسأله موضع پایدار ما در قبال اورشلیم (قدس) به شمار می آید.

شایان ذکر است، مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۱ دسامبر سال جاری میلادی با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را علیه اقدام یکجانبه ترامپ به تصویب رساند.

کشورهای مخالف با این قطعنامه، آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و رژیم صهیونیستی بودند.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز ۶ دسامبر سال جاری میلادی (۱۵ آذر ماه) اعلام کرده بود که قصد دارد سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل کند و آن را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی معرفی کند.