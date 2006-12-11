افزایش احتمال مرگ و میر مادران بر اثر فاصله نامناسب بین دوران بارداری

دکتر اختر اشرفی ، متخصص زنان و زایمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خطرات و مشکلات ناشی از عدم فاصله گذاری مناسب بین بارداری ها به واسطه زایمان به روش سزارین افزایش می یابد چون در این صورت مادر برای سزارین دچار عوارضی نظیر از دست دادن خون بیشتر ، عوارض بی هوشی و یا عفونت های احتمالی نیز شده است.

وی با اشاره به اینکه فاصله بین بارداری و یا تولد فرزندان باید حداقل 3 سال باشد چون در این صورت تا حدی عوارض ناشی از زایمان قبلی در بدن مادر از بین رفته است ، گفت: فاصله کمتر از 3 سال بین بارداری قبلی و بعدی به علت وجود عوارض بارداری قبلی و نیز زمان شیر دهی به نوزاد باعث ایجاد مشکلات برای مادر ، نوزاد و جنین در شکم می شود.

متخصص زنان و زایمان تصریح کرد: در صورتی که مادر در کمتر از فاصله سنی ، درگیر بارداری بعدی شود موجب مشکلاتی نظیر عدم قطع شیر نوزاد اول شده و یا با ادامه شیردهی به نوزاد دچار ضعف جسمی خواهد شد.

اشرفی ادامه داد: نوزاد متولد شده حداقل تا 3 سالگی نیاز به مراقبت های لازم به لحاظ جسمی و روحی نظیر تغذیه ای و ارتباط عاطفی مناسب بین نوزاد و مادر دارد بنابراین بارداری در فاصله نامناسب باعث عدم رعایت این مسائل برای نوزاد اول می شود.

متخصص زنان و زایمان تاکید کرد: به طور حتم عدم رعایت فاصله بین بارداری ها باعث ایجاد مشکلات تغذیه ای برای جنین دوم خواهد شد چون مادر طی دوران بارداری نخست به لحاظ جسمی و روحی تخلیه شده و نیاز به تقویت جسم و روح دارد.

وی افزود: فاصله زیاد بین بارداری ها نیز با کاهش ارتباط عاطفی مناسب بین فرزندان ، در صورت بارداری در سنین بالاتر مادر ، احتمال ایجاد عوارض ژنتیکی و کروموزومی نظیر عقب ماندگی های ذهنی را برای جنین افزایش می دهد.