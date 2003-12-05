پايانه هاي مرزي جلفا و نوردوز به زودي به بهره برداري مي رسند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در راستاي بهره گيري هر چه بيشتر از موقعيت ايران براي ترانزيت كالا و مسافر، بازسازي و ساماندهي پايانه هاي مرزي در مبادي زميني كشور از جمله جلفا و نوردوز، عمليات اجرايي پايانه هاي مرزي از سال 1379 آغاز شده است كه بزودي به بهره برداري مي رسد.

براي احداث پايانه مرزي جلف تا كنون حدود 25 ميليارد ريال اعتبار و براي احداث پايانه مرزي نوردوز حدود 21 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.

ميزان تردد مسافر ازمرز جلفا در سال 1380 يك ميليون و 53 هزار نفر و در سال گذشته 788 هزارو 17 نفر بود، متوسط تردد روزانه در سال 1380 حدود 2885 نفر و در سال گذشته نيز2159 نفربود. ميزان تردد وسايل نقليه ازمرز جلفا در سال 1380 حدود 32هزار و520 دستگاه و در سال گذشته 25 هزار و 940 دستگاه بوده است.

درصد تردد ناوگان در سال 1380 حدود 51 درصد ايراني و 49 درصد آذري و در سال گذشته 52 درصد ايراني و 48 درصد آذري بود.

ميزان تردد مسافر از مرز نوردوز در سال 1380 حدود 33 هزار و775 نفر و در سال گذشته نيز حدود 60 هزار و 596 نفر و ميزان تردد وسايل نقليه از اين مرز در سال 1381 حدود 18 هزارو733 دستگاه كه شامل 16 هزار و929 دستگاه ناوگان ايراني و 1804 دستگاه ناوگان خارجي بود .

سال گذشته 18 هزارو267 دستگاه شامل 16 هزارو 376 دستگاه ناوگان ايراني و 1891 دستگاه ناوگان خارجي از اين پايانه ها تردد كردند.