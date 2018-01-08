استقبال از تصمیم حزب جنبش ملی گرای ترکیه در حمایت از اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، حزب عدالت و توسعه ترکیه از تصمیم حزب جنبش ملی گرای این کشور جهت حمایت از اردوغان در انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، «بکر بوزداغ» معاون نخست وزیر ترکیه ضمن استقبال از تصمیم حزب جنبش ملی گرای ترکیه در جهت حمایت از نامزدی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ این کشور گفت: ما به تصمیم حزب جنبش ملی ترکیه احترام می گذاریم و از بیانیه آنها که به وسیله آن حمایت خود را از نامزدی رئیس جمهورمان برای (انتخابات) ریاست جمهوری اعلام کرده اند، استقبال می کنیم.

وی که این سخنان را در جریان برگزاری نشست خبری هفتگی وزرای کابینه ترکیه مطرح می کرد همچنین تاکید کرد که اردوغان همچنین برای نامزدی در انتخابات ریاست حزب عدالت و توسعه نیز شرکت خواهد کرد.

این درحالیست که «دولت باغچه لی» رئیس حزب جنبش ملی گرای ترکیه امروز اعلام کرد که این حزب هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ نخواهد داشت.

وی همچنین خواستار ایجاد روحیه همدلی و اتحاد در این کشور شده و به طور رسمی ائتلاف این حزب با حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ ترکیه را اعلام کرد.