دانشگاه آزاد قهرمان نیم فصل شد/ صعود شهرداری به مکان دوم جدول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نهم تا یازدهم این رقابت‌ها امروز دوشنبه (۱۸ دی‌ماه) با حضور ۱۱ تیم امروز در خانه تکواندو برگزار شد. دانشگاه آزاد امروز سه بار به میدان رفت و با برتری مقابل هیات تکواندو شمالشرق، تعاونی انقلاب شهریار و پاس قوامین ۹ امتیاز به حساب خود واریز کرد و قهرمانی نیم فصل را با ۲۸ امتیاز به خود اختصاص داد.

شهرداری ورامین دیگر تیم موفق این هفته بود که پس از برتری ۶ بر۲ برابر لوزام خانگی کن صدرنشین این رقابتها، ملوان و یاسین پیش رو را نیز شکست داد و با ۲۷ امتیاز به مکان دوم جدول صعود کرد.

لوازم خانگی کن هم بعد از شکست برابر شهرداری، ملوان را شکست داد و با ۲۳ امتیاز سوم شد. در جدول رده بندی بعد پاس قوامین با ۱۹ امتیاز، یاسین پیش رو با ۱۷ امتیاز و پالایش نفت آبادان با ۱۴ امتیاز چهارم تا ششم هستند. بهبود کرج با ۱۳، هیات تکواندو شمالشرق با ۱۰ امتیاز، هیات تکواندو البرز، ملوان و تعاونی انقلاب شهریار نیز هر کدام با ۳ امتیاز خانه های هفتم تا یازدهم جدول را در پایان دور رفت در اختیار دارند.

نتایج کامل بازیهای هفته دهم:

* پاس قوامین ۵ - کلینیک بهبد کرج ۳

* دانشگاه آزاد اسلامی ۷- تعاونی انقلاب شهریار یک

* هیات تکواندو شمال شرق ۵ - لوازم ورزشی کوروش ۳

* یاسین پیشرو قم ۲ – شهرداری ورامین ۶

* لوازم خانگی کن ۸- ملوان نداجا صفر



نتایج کامل هفته یازدهم:

* تعاونی انقلاب شهریار یک – لوازم ورزشی کوروش ۷

* هیات تکواندو شمال شرق ۲ – پالایش نفت آبادان ۶

* کلینیک بهبد کرج یک – شهرداری ورامین ۷

* یاسین پیشرو قم ۶ – ملوان نداجا ۲

* پاسقوامین یک – دانشگاه آزاد اسلامی ۷