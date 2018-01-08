تظاهرات در برخی شهرهای تونس ضد افزایش قیمت کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، برخی شهرهای تونس شاهد تظاهرات در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش قیمت برخی کالاهاست.

تظاهرات کنندگان، شعارهایی علیه گرانی سر دادند و از دولت خواستند که در تصمیمات خود تجدید نظر کند و سیاست مربوط به مالیات را مورد تجدید نظر قرار دهد.

بر اساس این گزارش؛ تونسی ها در آغاز سال جاری میلادی شاهد افزایش قیمت سوخت و دارو بودند و منتظر افزایش قیمت مسکن و خودرو با توجه به سیاست های مالی سال جدید در این کشور هستند.

نیروهای امنیتی تونس از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان در شهرهای تاله و القصرین در نزدیکی مرز با الجزایر استفاده کردند.

رویترز نیز گزارش داد که پلیس در محله های شهر تاله به معترضان حمله کرده است و به سوی آنها گاز اشک آور شلیک کرده است و معترضان نیز با سنگ به نیروهای امنیتی حمله کرده اند. شماری بر اثر استنشاق گاز اشک آور مصدوم شدند.

خواسته تظاهرات کنندگان ایجاد شغل و توقف افزایش قیمت ها است. تظاهرات کنندگان شعارهایی علیه گرانی و نیروهای امنیتی سر دادند.

در القصرین نیز در محله الزهور شعارهایی علیه دولت تونس سر داده شد و افزایش قیمت ها مورد مخالفت قرار گرفت.