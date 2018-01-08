  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۲۵

تظاهرات در برخی شهرهای تونس ضد افزایش قیمت کالاها

تظاهرات در برخی شهرهای تونس ضد افزایش قیمت کالاها

برخی شهرهای تونس شاهد تظاهرات در اعتراض به سیاست های دولت این کشور و افزایش قیمت کالاها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، برخی شهرهای تونس شاهد تظاهرات در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش قیمت برخی کالاهاست.

تظاهرات کنندگان، شعارهایی علیه گرانی سر دادند و از دولت خواستند که در تصمیمات خود تجدید نظر کند و سیاست مربوط به مالیات را مورد تجدید نظر قرار دهد.

بر اساس این گزارش؛ تونسی ها در آغاز سال جاری میلادی شاهد افزایش قیمت سوخت و دارو بودند و منتظر افزایش قیمت مسکن و خودرو با توجه به سیاست های مالی سال جدید در این کشور هستند.

نیروهای امنیتی تونس از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان در شهرهای تاله و القصرین در نزدیکی مرز با الجزایر استفاده کردند.

رویترز نیز گزارش داد که پلیس در محله های شهر تاله به معترضان حمله کرده است و به سوی آنها گاز اشک آور شلیک کرده است و معترضان نیز با سنگ به نیروهای امنیتی حمله کرده اند. شماری بر اثر استنشاق گاز اشک آور مصدوم شدند.

خواسته تظاهرات کنندگان ایجاد شغل و توقف افزایش قیمت ها است. تظاهرات کنندگان شعارهایی علیه گرانی و نیروهای امنیتی سر دادند.

در القصرین نیز در محله الزهور شعارهایی علیه دولت تونس سر داده شد و افزایش قیمت ها مورد مخالفت قرار گرفت.

کد خبر 4194657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها