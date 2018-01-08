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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۳۴

استاندار ایلام خبر داد:

اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ایلام

اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ایلام

ایلام-استاندار ایلام از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در دیدار با اعضای سازمان نظام پزشکی استان به پیگیری مشکلات بیمه ای بخش پزشکی اشاره کرد و ابراز داشت: طبق مذاکرات صورت گرفته مطالبات بیمه تأمین اجتماعی تا خردادماه پرداخت خواهد شد.

وی در این دیدار خواستار ساماندهی و احداث مجتمع مطب های پزشکان شد.

استاندار ایلام همچنین با گذری به طرح کشتار بهداشتی دام و اثرات مثبت آن در بهداشت محیط و سلامت مردم ابراز داشت: این طرح تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد شد.

وی همچنین از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ایلام خبر داد.

سلیمانی دشتکی همچنین بیان داشت: لازم است با احداث پارک ها و تفرجگاه ها، فضای بانشاط مناسب را برای سلامت روان مردم فراهم کنیم.

کد مطلب 4194668

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