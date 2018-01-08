به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در دیدار با اعضای سازمان نظام پزشکی استان به پیگیری مشکلات بیمه ای بخش پزشکی اشاره کرد و ابراز داشت: طبق مذاکرات صورت گرفته مطالبات بیمه تأمین اجتماعی تا خردادماه پرداخت خواهد شد.

وی در این دیدار خواستار ساماندهی و احداث مجتمع مطب های پزشکان شد.

استاندار ایلام همچنین با گذری به طرح کشتار بهداشتی دام و اثرات مثبت آن در بهداشت محیط و سلامت مردم ابراز داشت: این طرح تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد شد.

وی همچنین از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ایلام خبر داد.

سلیمانی دشتکی همچنین بیان داشت: لازم است با احداث پارک ها و تفرجگاه ها، فضای بانشاط مناسب را برای سلامت روان مردم فراهم کنیم.