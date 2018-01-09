به نام کنکور؛ به کام سودجویان/ جای نظارت خالی است

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: افراد در جامعه می خواهند از طرق مختلف سودی به دست آورند حال، برخی افراد برنامه ریزی سودمحور خود را بر اساس بازار نظام آموزشی کنکورمحور، حافظه محور و گاهی بی کیفیت برنامه ریزی می کنند.

این سودجویی ها به شیوه هایی گوناگون هستند و لزوما همیشه اخلاق محور نیست. برخی ها آگهی استخدام معلم خصوصی می دهند، برخی دیگر با مدارس هماهنگ می کنند، آزمون های موسسه خود را به دانش آموزان تحمیل می کنند و ناشران دیگر نیز هستند که کتاب های کمک درسی خود را که گاهی استاندارد هم نیست، از آنتن تلویزیون به فروش می رسانند. افرادی نیز هستند که در شبکه های اجتماعی فعالند و با بدنام کردن اساتید نامدار، استادهای ناآشنای خود را به دانش آموزان قالب می کنند. در این گزارش به چند شیوه سود جویی که به واسطه کنکور و کلاس های تقویتی صورت می گیرد اشاره می کنیم.

استخدام معلم خصوصی

یکی از این سودجویی ها، استخدام معلم خصوصی برای آمادگی کنکور و تقویت دروس امتحانی است. آگهی های زیادی را در نیازمندی های روزنامه ها و سایت ها می توان یافت که مدرس خصوصی خانم، آقا و مشاور تحصیلی توسط موسسات آموزشی و کمک آموزشی جذب و استخدام می شود. جامعه هدف این آگهی های فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار، دانشجویان و معلم ها هستند.

بر همین مبنا، با یکی از این مراکز تماس می گیرم و خود را معلم فیزیک که می خواهد تدریس خصوصی داشته باشد، معرفی می کنم. آگهی دهنده پشت تلفن با شنیدن اینکه معلم رسمی هستم، استقبال می کند و می گوید چون معلم هستید وجه ثبت نام شما ۶۰ هزار تومان می شود. دانش آموز به شما معرفی می کنیم و ۱۰ درصد حق الزحمه برای موسسه و۹۰ درصد برای شما است. او تاکید می کند که باید به این موسسه برای پرداخت وجه و عقد قرداد مراجعه کنم. حتی وعده کار در مدارس غیردولتی را نیز می دهد.

ماجرا از این قرار است، برخی از آموزشگاه ها تحت عنوان موسسه آموزشی و کمک آموزشی، با تبلیغات زیاد از افرادی که به دنبال شغل یا شغل دوم هستند، به گونه های مختلف کلاهبرداری می کنند. آنان با دریافت هزینه هایی، وعده تدریس خصوصی به افراد متقاضی می دهند. وعده آنان، معرفی دانش آموز به مدرسان است که ساعتی تدریس کنند و درصدی را نیز به آموزشگاه بدهند.

در همین ارتباط یکی از معلمان پایتخت به خبرنگار مهر می گوید: سال گذشته از طریق آگهی روزنامه، به آموزشگاهی که مدرس جذب می کرد مراجعه کردم تا تدریس خصوصی نیز داشته باشم.

وی ادامه می دهد: هنگام مراجعه، موسس با بنده یک قرداد منعقد کرد، طی این قرداد، قرار شد تا برای دانش آموزانی تدریس خصوصی داشته باشم اما متاسفانه با گذشت یکسال و پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان هیچ دانش آموزی را به بنده معرفی نکردند و هنگام مراجعه برای دریافت مبلغی که پرداخته بودم با جواب های سربالا مواجه شدم و آنان دیگر به بنده پولم را نپرداختند.

این معلم بیان می کند: بسیاری از همکاران خودم نیز با این موضوع رو به رو شده اند و هنگامی که به موسسه برای دریافت پول مراجعه کرده اند، متوجه شده اند آن موسسه نقل مکان کرده است و اثری از آن وجود ندارد.

یکی دیگر از افرادی که فریب این دسته از آگهی ها را خورده است نیز به خبرنگار مهر می گوید: به بنده دانش آموز معرفی می کردند اما طبق قرداد عمل نمی کردند و مبالغ خیلی ناچیزی را به عنوان حق الزحمه می دادند.

با موسسه ای که به معلمان هیچ دانش آموزی را معرفی نکرده است و ودیعه ۲۰۰ هزارتومانی نیز دریافت کرده است و حاضر به عودت ودیعه نیست، تماس می گیرم، مردی پشت تلفن پاسخگو است، هنگامیکه متوجه می شود خبرنگار هستم تغییر لحن می دهد و به شدت عصبانی می شود و می گوید این مسایل را چرا به خبرنگاران گزارش می دهند، بروند شکایت کنند.

به گزارش مهر، آموزشگاه های کمک آموزشی باید مجوز خود را از سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش دریافت کنند، متاسفانه پیگیری های خبرنگار مهر برای مصاحبه با مجتبی زینیوند درباره نظارت بر این دسته از آموزشگاه ها نتیجه ای نداشت.

برگزاری آزمون موسسه های کنکوری در مدارس

یکی دیگر از سودجویی هایی که به واسطه کنکور انجام می گیرد، برگزاری آزمون توسط موسسات کنکور در مدارس است. با هماهنگی مدیر مدرسه با برخی از موسسات آموزشی، در مدارس آزمون برگزار می شود و در قبال آن از دانش آموزان هزینه هایی دریافت می شود.

یکی از دبیران شهر تهران در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: در طول سال تحصیلی یکی از معضلات برای ما معلمان این است که از ساعت آموزشی برای برگزاری آزمون ها در مدرسه گرفته می شود.

او ادامه می دهد: مدارس به اندازه کافی به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند. نیازی نیست بااینگونه آزمون ها نیز از ساعت های آموزشی کاسته شود. به عنوان ناظر آزمون ها می بینم که دانش آموزان حوصله پاسخگویی ندارند.

این معلم تاکید می کند: برگزاری آزمون ها رایگان نیست و به اجبار برگزار می شود. حتی مدیر مدرسه به معلمان می گوید که این نمرات را در مستمرات تاثیر دهیم.

ارسال رایگان کتاب های کمک آموزشی به منزل فرهنگیان

در کشوری که آمار کتاب خوانی چنگی به دل نمی زند، کتاب های کمک آموزشی در تیراژهای بالا در سال ۱۰ بار تجدید چاپ می شوند. این کتاب ها از کانال های مختلف وارد مدرسه شده اند و با خالی کردن جیب خانواده ها جای کتاب درسی را برای دانش آموزان گرفته اند.

با وجود اینکه از وزیر تا معاون وزرات آموزش و پرورش انتقادهای زیادی نسبت به کتاب های کمک آموزشی دارند و بسیاری از آنها را غیراستاندارد و راه انحراف تربیتی می دانند اما در بسیاری از مدارس این کتاب ها از سوی مدیر و معلم به دانش آموزان تحمیل می شود.

یکی از معلمان در این ارتباط می گوید: به نظرم مولفین و ناشران کتاب های کمک آموزشی تنها به دنبال سودجویی هستند. چراکه برخی از سوالات راه گم کنی است و دانش آموز را از هدف یادگیری دور می کند. این دسته از کتاب ها موجب می شود تا کتاب های درسی سفید باقی بمانند.

او بیان می کند: ناشرین با ماتماس می گیرند تا کتاب های آنان را به دانش آموزان معرفی کنیم. چندین کتاب نیز به صورت رایگان برای ما ارسال می کنند. نکته اینجاست که شماره تلفن و آدرس منزل را می دانند. احتمالا از وزارت آموزش و پرورش گرفته اند یا از همایش هایی که در آن شرکت کرده ایم بدست آورده اند.

یکی دیگر از معلم های پایه ابتدایی نیز به خبرنگار مهر می گوید: کتاب های کمک آموزشی به منزلم به صورت رایگان ارسال می شود و اگر به دانش آموزان معرفی کنم تخفیف های ۲۵ درصدی می دهند. متاسفانه این کتاب های کمک آموزشی پر از اشکال هستند و دانش آموز مجبور می شود از چندین کتاب کمک آموزشی استفاده کند.

فروش کتاب های کمک آموزشی از آنتن تلویزیون

شبکه های مختلف رسانه ملی برنامه های تبلیغاتی ویژه کنکور را بر روی آنتن می برند و از اساتید مختلف برای تدریس شیوه های تست زنی دعوت می کنند. در خلال برنامه شماره های پیامکی برای خرید کتاب و بسته های آموزشی داده می شود. بسته هایی که مبلغ آن از ۲میلیون تا ۶ میلیون تومان است.

یکی از دانش آموزان که بسته ۶ میلیون تومانی را تهیه کرده است به خبرنگار مهر می گوید: بسته های آموزشی محتوای کتاب درسی و تست زنی را آموزش می دهد ساعت های زیادی را می خواهد تا صرف مشاهده این محتواها شود. متاسفانه اساتیدی که به تلویزیون می آیند تنها چند راه حل سریع و آسان تست زنی دارند و در تلویزیون به نمایش می گذارند و دانش آموزانی همچون مرا ترغیب به خرید بسته های آموزشی می کنند اما تمام محتوای آموزشی به آسانی شیوه های تست زنی که آنان در تلویزیون می آموزند نیست.

در این باره باید گفت؛ مشاوران تحصیلی و اساتیدی که به رسانه ملی می آیند، معروف می شوند و در شبکه های اجتماعی نیز فعالیت زیادی دارند. مشاوره هایی که آنان می دهند گاهی در ساعت به میلیون ها تومان نیز می رسد تنها به این دلیل که از سوی رسانه ملی معروف شده اند ولی آیا این نوع و حجم از تبلیغات مطابق و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و کارشناسان آموزشی است یا خیر.

آنچه گفته شد، تنها چند شیوه سودجویی به واسطه کنکور است، مدیران کشوری اذعان داشته اند گردش مالی کنکور هشت هزار میلیارد تومان است و این گردش مالی را در دست مافیای کنکور می دانند. برخی از کارشناسان آموزشی معتقدند، این مافیا در وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش است که اینگونه پرقدرت به کار خود ادامه می دهد اما تمام وزارت خانه ها و سازمانی که نام برده شد، این موضوع را تکذیب کرده اند.

آنچه مشخص است، رشد قارچ گونه موسسات و کتاب های کمک آموزشی است. هر روز شاهد ورود نام های جدید در عرصه کتاب کمک درسی، تستی و آموزشگاه ها هستیم که دوره های ابتدایی نیز از آن بی نصیب نمانده اند.