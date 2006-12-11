ششمین کنفرانس هوا فضا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، این کنفرانس با هدف مشارکت تمام پژوهشگران دانشگاهها، صنایع و مراکز تحقیقاتی که نقش موثری در ارتقای فعالیتهای هوافضایی کشور دارند برگزار می شود.

این کنفرانس با هدف گامهای جدید در جهت پیشبرد علم و دانش و توسعه علمی در کشور برپا می شود.

آیرودینامیک و پیشرانش، سازه های هوا فضایی، مکانیک پرواز، علوم و فناوریهای فضایی و مدیریت صنایع هوافضایی از مهم ترین موضوعات این کنفرانس است.

همزمان با برگزاری کنفرانس، نمایشگاهی با شرکت مراکز صنعنی و آموزشی هوافضایی کشور برگزار خواهد شد.