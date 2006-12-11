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۲۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۳

ششمین کنفرانس هوا فضا برگزار می شود

ششمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران پنجم تا هفتم اسفند ماه سال جاری در دانشکده مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، این کنفرانس با هدف مشارکت تمام پژوهشگران دانشگاهها، صنایع و مراکز تحقیقاتی که نقش موثری در ارتقای فعالیتهای هوافضایی کشور دارند برگزار می شود.

این کنفرانس با هدف گامهای جدید در جهت پیشبرد علم و دانش و توسعه علمی در کشور برپا می شود.

آیرودینامیک و پیشرانش، سازه های هوا فضایی، مکانیک پرواز، علوم و فناوریهای فضایی و مدیریت صنایع هوافضایی از مهم ترین موضوعات این کنفرانس است.

همزمان با برگزاری کنفرانس، نمایشگاهی با  شرکت مراکز صنعنی و آموزشی هوافضایی  کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 419468

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