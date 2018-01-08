۱۸ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۰۰

اختتامیه المپیاد ورزش‌های همگانی بانوان گرگان برگزار شد

گرگان - آئین اختتامیه دومین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی و بازی‌های بومی محلی بانوان گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، دومین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی و بازی‌های بومی محلی بانوان گرگان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان پس از سه ماه به پایان رسید و اختتامیه این رقابت‌ها با حضور مسئولان و تعداد زیادی از بانوان برگزار شد.

این رقابت‌ها در ۱۱ رشته ورزشی دارت، فریزبی، طناب زنی، لی لی، هفت سنگ، دوز، آمادگی جسمانی، گل یا پوچ، وسطی، کتابخوانی ورزشی و یک قل دو قل در ۲۳ محله پارک در سطح شهر گرگان برگزار شد که در رشته‌های انفرادی به پنج نفر برتر و در رشته‌های تیمی به سه تیم برتر جوایز نقدی، غیرنقدی، کالای ورزشی و حواله ورزشی اهدا شد.

در این رقابت‌ها سه هزار و ۷۷۰ ورزشکار حضور داشتند و ۴۰ داور مسابقات را قضاوت کردند.

