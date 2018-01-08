مهلت ثبت نام کارت مبادلات مرزی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، مجید میری افزود: هدف از تشکیل شرکتهای تعاونی مرزنشین را توجه خاص دولت به معیشت مرزنشینان در مناطق مرزی است.

وی افزود: امکان استفاده بهتر از مبادلات مرزی، ایجاد یک نوع اشتغال سالم و کارآمد از طریق فعالیت های تجاری و بازرگانی در مناطق مرزی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، کاهش هزینه های ملی بواسطه ایجاد خودکفایی در امر مبادلات بازرگانی و صادرات و واردات و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم مناطق مرزی از طریق فعالیتهای تجاری و فعالیتهای جانبی از دیگر اهداف تشکیل این شرکتهاست.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان، سهمیه ارزی تعاونیهای مرزنشین استان را در سالجاری، عددی بالغ بر ۶۷میلیون دلار اعلام کرد و اظهار داشت: سهمیه ارزی این تعاونیهای می تواند نقش مستقیمی در سفره معیشتی مرزنشینان داشته باشد که صد البته تمام آنها منوط به ثبت نام این عزیزان در تعاونیهای مرزنشین است.