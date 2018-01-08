  1. بین الملل
۱۸ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۲۸

برگزاری جلسات کابینه امنیتی اسرائیل درباره حضور ایران در سوریه

تلویزیون دولتی رژیم صهیونیستی از برگزاری چند جلسه مهم توسط کابینه امنیتی این رژیم جهت بررسی ادامه حضور ایران در سوریه در دوران پس از جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون دولتی رژیم صهیونیستی، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته چند جلسه فوری در خصوص بررسی حضور ایران در سوریه برگزار کرده است.

گفته می شود آینده سوریه پس از پیروزی بشار اسد در جنگ با تروریست ها و تثبیت شدن قدرت وی نیز یکی دیگر از مباحث مورد بحث در این کابینه بوده است.

تلویزیون دولتی رژیم صهیونیستی همچنین ماهیت مباحث مطرح شده در این کابینه را بسیار مهم و قابل توجه اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در تماس تلفنی با سران کشورهای جهان در خصوص ادامه حضور ایران در سوریه و لبنان هشدار داده است.

