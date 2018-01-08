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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۵۱

عصر امروز؛

حافظ منافع مصر در تهران با امیرعبداللهیان دیدار کرد

حافظ منافع مصر در تهران با امیرعبداللهیان دیدار کرد

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با حافظ منافع مصر در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل عصر امروز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ با حافظ منافع مصر در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

کد مطلب 4194697

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