شهرها را با تخلفات کمیسیون ها اداره نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمداسماعیل قلی پور دوشنبه شب در جلسه کارگروه تخصصی آموزشی شهرداران جدیدالورود استان مازندران در مجتمع بانک رفاه شهرستان بابلسر اظهار کرد: در بحث کلان مدیریت جهانی، به ۱۵ نکته کلیدی تاکید شد که مدیران در هر جایگاهی که باشند با توجه به این نکات با مشکلی مواجه نخواهند شد.

وی وجود اغتشاشات اخیر کشور را نشان از عدم توجه برخی از مدیران به این نکات کلیدی مدیریتی دانست و افزود: باید مدیریت در کشور به گونه‌ای باشد تا اغتشاشات اینگونه در کشور رقم نخورد و بهانه‌ای به دست دشمنان ندهد تا آن‌ها نظام کارآمدی کشور را زیرسوال ببرند.

امام جمعه بابلسر حفظ رعایت امانت داری در اداره امور کشور، برنامه ریزی اصولی، منطقی و متناسب با امکانات، تصمیم گیری به موقع و عاقلانه همراه با دوراندیشی و ژرف نگری، سازماندهی افراد و نظارت و کنترل بر عملکرد افراد را از جمله نکاتی دانست که مدیران موظف به رعایت آن هستند.

قلی پور با بیان اینکه نظارت و کنترل باید به شیوه درست صورت گیرد چون در این صورت موجب امانت داری کارکنان و ارائه خدمات صادقانه به مردم می شود، گفت: در صورت عدم توجه به این اصل مهم نه تنها برخی از افراد وظایف خود را به درستی انجام نخواهند داد بلکه افرادی که وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند به خاطر غفلت و بی توجهی مدیران انگیزه خود را از دست می دهند.

وی با تاکید به اینکه مدیران اطلاعات کاملی از منطقه خود داشته باشند، گفت: شهرداران باید به تمام نقاط شهری آگاه و همیشه در صحنه حاضر باشند.

امام جمعه بابلسر نظرخواهی و مشورت را از دیگر اصول مدیریت شهری خواند و افزود: یکی از مشکلات مدیریت شهری در کشور ما نداشتن چشم انداز درازمدت و برنامه مدون است و ارزیابی شهرداران در استان ما باید بر اساس برنامه‌هایی که ارائه می‌دهند و موفقیت آنها در اجرای این برنامه‌ها باشد.

قلی پور با تاکید به آینده نگری و ارائه چشم انداز بلند مدت در بحث درآمد پایدار اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما در بحث شهرداری‌ها وجود کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ است، تا زمانیکه بخواهیم شهر را با تخلفات کمیسیون اداره کنیم همچنان با مشکلات مختلف مواجه هستیم.

وی در پایان گفت: به نیازهای مالی و معنوی کارکنان توجه بیشتری شود تا کارکنان مجبور نشوند برای اداره امور زندگی خود دست به هر کاری بزنند.