سایه سنگین سقوط بر پیکره پاس و شهرداری همدان/تلاش برای بقا

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: این روزها فوتبال پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین حال‌وروز خوشی ندارد و آسمان فوتبال همدان خاکستری و سیاه است.

هرروز ناکامی پشت ناکامی حال‌وروز فوتبال همدان را اضطراری کرده و مانند بیماری است که اوضاع خوبی ندارد و روبه‌قبله خوابیده است.

امروز کارشناسان فوتبال نیز فوتبال همدان را جواب کرده‌اند و گویی درمانی برای حال‌وروز مریض این روزهای فوتبال هگمتانه وجود ندارد.

علاقه‌مندان به فوتبال در این شهر آن‌قدر خبرهای ناامیدکننده از پرطرفدارترین ورزش دنیا در دیار بوعلی سینا شنیده‌اند که دل‌ودماغ برای آن‌ها نیز باقی نمانده است و هرروز دلسردتر از گذشته کار را دنبال می‌کنند.

پاس به قزقان غصه برای مردم استان‌همدان تبدیل شده است

روزگاری انتقال تیم فوتبال پاس به همدان شور و شعف خاصی را بین پیر تا جوان این شهر ایجاد کرد اما امروز دیگر خبری از آن نشاط نیست و پاس به قزقان غصه برای مردم استان‌همدان تبدیل شده است.

بخوربخورهای پاس تمامی ندارد و هرکس در فوتبال کشور از بازیکن تا مربی به همدان آمد بار خود را بست و حتی بومی‌ها هم به‌پاس رحم نکردند و هرکس خواست از سفره بازشده پاس بهره‌ای ببرد.

امروز پاس در باتلاق لیگ دسته دوم فوتبال کشور فرورفته است و با تغییر چندباره سرمربی و بازیکن هم نمی‌تواند از این باتلاق خارج شود.

پاس هرروز که می‌گذرد بیشتر در این باتلاق فرو می‌رود و مسئولان هم هر فصل قول فصل بعدی را برای صعود به دسته بالاتر را می‌دهند اما هرسال دریغ از پارسال و روزبه‌روز وضعیت این تیم بهتر که نمی‌شود بدتر هم می‌شود.

تیم فوتبال پاس همدان از ۱۵ بازی انجام داده تا به این هفته از لیگ دسته دوم فوتبال کشور ۶ بار تن به شکست داده است که اوضاع بد این تیم را نشان می‌دهد.

سقوط بر پیکره این تیم سایه انداخته است

همچنین ۴ پیروزی و ۵ تساوی نیز در کارنامه این تیم دیده می‌شود و در حال حاضر پاسی‌ها با ۱۷ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارند و تنها ۷ امتیاز با تیم انتهای جدول فاصله‌دارند و احتمال سقوط بر پیکره این تیم سایه انداخته است.

حضور عبدالمجید باقری‌نیا هم در رأس کادر فنی تیم فوتبال پاس همدان تا به این هفته نتوانسته تغییری درروند نتیجه‌گیری این تیم ایجاد کند و تغییرات در بازیکنان این تیم و حضور بازیکنان جدید نیز تا به این هفته ثمره مثبتی برای این تیم نداشته است.

هفته گذشته در دربی همدان نیز پاسی‌ها بازی بسیار ضعیفی را به نمایش گذاشتند و شانس با آن‌ها یار بود که در آخرین لحظات شکست نخوردند.

تیم فوتبال پاس همدان در این هفته میهمان تیم صدرنشین و قدرتمند گروه سوم شهرداری فومن است و اگر پاسی‌ها می‌خواهند کورسوی امیدی به صعود از این گروه داشته باشند باید در این دیدار دشوار پیروز از میدان خارج شوند چراکه شکست در این دیدار پاس را به یکی از گزینه‌های اصلی سقوط تبدیل خواهد کرد.

اما حال‌وروز دیگر نماینده فوتبال همدان هم بهتر از پاس نیست، شهرداریچی‌های همدان در این فصل نتایج بسیار ضعیفی کسب کردند و این تیم که با هزاران امید و به‌قصد تمام کردن کار نیمه‌تمام خود یعنی صعود به لیگ دسته اول با هادی گل محمدی قدم به لیگ دسته دوم گذاشت خیلی زود تمام امیدهای هواداران را با سرمربی خود پرپر کرد.

شهرداریچی‌های همدان تا یک‌قدمی صعود به لیگ دسته اول پیش رفتند

در فصل گذشته شهرداریچی‌های همدان تا یک‌قدمی صعود به لیگ دسته اول پیش رفتند اما درنهایت با بدشانسی نتوانستند جواز صعود به لیگ دسته اول را کسب کنند.

این تیم در این فصل باروحیه و برنامه‌ریزی و باهدف صعود به لیگ دسته اول قدم به میدان مسابقات گذاشت اما از هفته اول تیم فوتبال شهرداری همدان هیچ نشانی از یک تیم مدعی و قدرتمند نداشت.

درنهایت تیم فوتبال شهرداری نیز مانند پاس در رأس کادر فنی خود تغییراتی ایجاد کرد و سکان هدایت تیم خود را به مربی جوان و بومی همدان سپرد.

این مربی در ۳ دیداری که بر روی نیمکت شهرداری همدان نشسته توانسته روحیه از دست رفته و بی‌نظمی تاکتیکی شهرداری را بهبود ببخشد و در این دیدارها با بدشانسی به تساوی رسیده‌اند.

شهرداری خطر سقوط به لیگ دسته سوم را حس می‌کند

تیم فوتبال شهرداری همدان از ۵ بازی گذشته خود تنها ۳ پیروزی را کسب کرده و ۷ تساوی و ۵ باخت را در کارنامه خود ثبت کرده و در حال حاضر با ۱۶ امتیاز در رده نهم جدول رده‌بندی گروه سوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد و همانند تیم فوتبال پاس خطر سقوط به لیگ دسته سوم را حس می‌کنند.

دیدار این هفته تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته هفدهم از همه حیث برای این تیم دیدار مرگ وزندگی را دارد و باخت شهرداریچی ها در این هفته به‌واسطه خطرناک‌تر شدن وضعیت این تیم در جدول رده‌بندی خواهد بود.

شهرداری همدان در این هفته میزبان شهرداری بم است که این دیدار ۶ امتیازی می‌تواند به روند مثبت این تیم بهبود ببخشد و این تیم از پایین جدول رهایی پیدا کند.

تا پای جان برای حفظ امتیاز تیم فوتبال شهرداری همدان خواهیم جنگید

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: بازی به بازی جلو می‌رویم و هر بازی سعی می‌کنیم با مرتفع کردن اشکالات بهتر از بازی قبل ظاهر شویم و در این زمینه موفق بودیم و با توجه به اینکه ۵ بازی باقی‌مانده و روی کاغذ شانس صعود داریم در هر مسابقه برای پیروزی به میدان می‌رویم.

بابک صمدیان افزود: در طول هفته بازیکنان تمرینات خوب و بانشاطی را پشت سر گذاشتند و با روحیه بسیار خوب در این هفته به میدان می‌رویم.

وی با اشاره به دیدار حساس شهرداری همدان برابر شهرداری بم گفت: دیدار خانگی ما برابر شهرداری بم از هر لحاظ بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است و این دیدار برای هر دو تیم ۶ امتیازی خواهد بود و شک نکنید از ثانیه اول مسابقه تا سوت پایان تهاجمی کارخواهیم کرد و به‌هیچ‌وجه عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: در هر بازی برای کسب ۳ امتیاز قدم به مسابقه می‌گذاریم و به‌طورقطع تا ثانیه آخر مسابقات لیگ دسته دوم برای حفظ امتیاز تیم فوتبال شهرداری همدان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور تا پای جان می‌جنگیم.

ضعف تیم فوتبال شهرداری همدان در ضربات ایستگاهی

صمدیان با اشاره به ضعف تیم فوتبال شهرداری همدان در ضربات ایستگاهی بیان کرد: از روزی که بنده سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان شده‌ام ۴ گل خورده‌ایم که ۳ گل روی ضربات ایستگاهی بوده است.

وی عنوان کرد: در تمرینات بسیار تلاش کرده‌ایم که این نقطه‌ضعف را پوشش دهیم اما تا حدودی با تمرین و گوشزد کردن نکات کلیدی قابل‌حل است و بقیه آن به نحوه یارگیری به ابتدای فصل باز می‌گردد که دیگر دست ما بسته است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به لزوم حمایت مسئولان شهرداری همدان از این تیم گفت: بازیکنان فوتبال تنها از این راه ارتزاق می‌کنند و خرج زندگی خانواده خود را می‌دهند و مسئولان باید در این چند بازی باقی‌مانده نهایت حمایت مادی و معنوی را از تیم داشته باشند.

وی یادآور شد: در حال حاضر این بچه‌ها نیاز به پول دارند تا با ذهنی آرام بازی کنند و یک ماه دیگر به‌طورقطع نوش داروی بعد مرگ سهراب خواهد بود.

تلاشمان را برای نتیجه‌گیری در دیدارهای باقی‌مانده بکار می گیریم

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: شرایط روحی و روانی بازیکنان خوب است و تمرینات خوبی را در طول هفته برگزار کرده‌ایم و می‌خواهیم در دیدارهای باقی‌مانده بهترین نتیجه را بگیریم.

مجید باقری نیا افزود: فوتبال به مانند زندگی است و باید تا آخرین لحظه برای آن جنگید و با جان‌ودل از کادر فنی تا بازیکنان در این ۵ دیدار باقی‌مانده برای نتیجه‌گیری خواهند جنگید و با تمام توان و انگیزه تلاش می‌کنیم که بهترین نتیجه را کسب کنیم.

وی با اشاره به دیدار دشوار تیم فوتبال پاس همدان در هفته هفدهم گفت: دیدار با تیم صدرنشین جدول از هر لحاظ سنگین و دشوار است اما ما به ۳ امتیاز این دیدار نیاز داریم.

برای کسب بهترین نتیجه وارد این میدان دشوار خواهیم شد

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان خاطرنعنوان شان کرد: در طول هفته بر روی نقاط ضعف و قوت تیم شهرداری فومن کار کرده‌ایم و برای کسب بهترین نتیجه وارد این میدان دشوار خواهیم شد.

باقری نیا با اشاره به حمایت مسئولان در چند دیدار باقی‌مانده بیان کرد: مشکلات مالی نباید تمرکز بازیکنان را به هم بریزد و باید مسئولان در چند دیدار باقی‌مانده با تزریق مناسب پول و حمایت معنوی به بازیکنان انگیزه تزریق کنند.

وی عنوان کرد: هیئت‌مدیره تیم فوتبال پاس همدان همگی فوتبالی هستند و استاندار همدان به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره همواره حامی تیم فوتبال پاس همدان بوده است.

گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه در ورزشگاه شهدای قدس همدان از ساعت ۱۴ میزبان تیم فوتبال شهرداری بم خواهد بود.

همچنین تیم فوتبال پاس همدان نیز در این هفته میهمان شهرداری فومن است.