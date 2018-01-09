برای تامین منافع مردم و توسعه استان با هیچ مسئولی تعارف ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای هیئت رئیسه نظام مهندسی استان افزود: همه مدیران و مسئولین در هر جایگاهی باید به وظیفه خود به نحو شایسته ای عمل کنند و کم کاری از هیچ کسی پذیرفته نیست . هرکسی از انجام وظایفش سرباز زند باید منتظر برخورد باشد.

وی بیان داشت: در راستای توسعه متناسب شهر های استان و اعمال قوانین، اعضای نظام مهندسی باید با جدیت و با نظارت مستمر کاستیها، چالشها و نقاط ضعف را برطرف سازند.

احمدی تصریح کرد: برخورد با تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز باید مطابق قانون انجام شود.

وی با بیان اینکه رعایت ایمنی و پیروی از قوانین در ساخت و سازها یک نکته مهم است، گفت: به هنگام وقوع اتفاق، همگان در معرض خطر قرار دارند و این امر لزوم ایمن ساختن ساخت و سازها را در استان گوشزد می کند.