خبرگزاری مهر- گروه استانها: چند وقتی است که پویش سهشنبههای بدون خودرو در کشور فعالیت خود را شروع کرده است، این پویش که با هدف کاهش آلودگی هوا با استفاده کمتر از خودروهای شخصی و حرکت به سمت استفاده از دوچرخه توسط دوستداران محیطزیست آغاز شد، کمکم به حرکت ملی تبدیل و در بسیاری از شهرهای کشور مورد استقبال قرار گرفت.
با وجود مطرح شدن این پویش در سطح کشور و در حالی که برخی از شهرها جشن چندسالگی سهشنبههای بدون خودرو را میگیرند، اما در مرکز گلستان هنوز بسیاری از این مسأله آگاهی ندارند. این برنامه در گرگان شروع شد، اما هر روز کم رنگتر از روز قبل میشود زیرا جز سازمان حمل و نقل شهری گرگان هیچ مقام مسئول استانی این کار را جدی نگرفت تا مردم به این کار تشویق شوند.
سازمان حملونقل شهری گرگان این طرح را از چند ماه پیش شروع کرد و کارکنان آن، از این طرح حمایت کرده و آن را اجرا میکنند، اما بعد از آن هیچ سازمانی و یا نهادی به این کمپین اضافه نشده یا صرفاً در حد شعار باقی ماند.
کمپین سه شنبه های با دوچرخه در گرگان
البته در این بین شهروندانی هم هستند که برای این طرح، کمپین تشکیل داده و مردم را به استفاده از دوچرخه ترغیب میکنند. یکی از این شهروندان «مهران مهدی نژاد» است، وی مهندس عمران است و به همراه خانواده و دوستان پویش مردمی «سهشنبههای با دوچرخه» را در گرگان ایجاد کرده است و ۹ هفته است که این کار را انجام میدهد.
مهدی نژاد در خصوص انگیزه و دلایل خود به مهر گفت: در راستای اجرای کمپین «سهشنبههای بدون خودرو» در سراسر کشور من به همراه دوستانم تصمیم گرفتیم پویشی جهت گسترش فرهنگ دوچرخهسواری در گرگان ایجاد کنیم.
وی افزود: این کار با هدف تغییر نگرش مردم به حملونقل عمومی، حفظ محیطزیست، افزایش کیفیت هوا و کاهش آلودگی صوتی صورت گرفت زیرا کشور ما از لحاظ محیطزیست به شدت دچار بحران شده و یکی از راهکارهایی که میتوان اجرا کرد، این مسأله است. پویش «سه شنبه های بدون خودرو» از طریق فضای مجازی در گرگان آغاز شد و بدون حمایت هیچ مسئولی تا کنون ۳۰ نفر به آن پیوسته اند
مهدی نژاد تصریح کرد: این پویش مردمی روز اول با هفت نفر شروع شد و از طریق اطلاع رسانی در فضای مجازی دوستانی به جمع ما پیوستند و اکنون تعداد به ۳۰ نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه این کار خودجوش بوده و هیچ ارگان و سازمانی در آن نقشی نداشته اضافه کرد: خیلی از ارگانها و سازمانها فقط در حد حرف باقی مانده و کسی پای کار نمیآید.
اطلاع رسانی ضعیف رسانه ها در خصوص کمپین
مهدی نژاد در خصوص مشکلات پیش روی پویش ملی سهشنبههای بدون خودرو گفت: عملاً اطلاعرسانی از طریق رسانههای مختلف مانند صداوسیما، روزنامهها و خبرگزاریها صورت نمیگیرد، در حالی که تبلیغ در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد. به عنوان نمونه من از طریق فضای مجازی توانستم این کار را انجام دهم.
این فعال اجتماعی اضافه کرد: دومین مشکل، نداشتن مسیرهای امن برای دوچرخهسواران است، دوچرخهسوار میتواند مانند سایر وسایل نقلیه در تمام مسیرها تردد کند اما شهرداری یا هر نهاد ذی ربط باید مسیر امن برای وی ایجاد کند.
مهدی نژاد گفت: همچنین راهنمایی و رانندگی قوانینی برای خودروسواران وضع کند تا فاصله قانونی را با دوچرخهسوار رعایت کنند.
مسئولان گرگانی به کمپین اضافه نشدند
وی بیان کرد: مهمترین نکته هم این است که افراد شاخص جامعه مثل استاندار، فرماندار، شهردار، سایر مدیران، پزشکان، مهندسان و غیره باید به این کمپین بپیوندند تا مردم تشویق شده و این امر در آنها نهادینه شود.
مهدی نژاد یادآور شد: استان ما نسبت به سایر استانها دیرتر از این کمپین آگاه شده است، در برخی از شهرهای کشور پلیس نیروهای خود را به دوچرخه مجهز کرده است، وقتی مردم آنها را ببینند کمکم تشویق میشوند. افراد شاخص جامعه مثل استاندار، فرماندار، شهردار، سایر مدیران، پزشکان، مهندسان و غیره باید به این کمپین بپیوندند تا مردم تشویق شوند
وی با بیان اینکه استفاده از وسایل حملونقل عمومی باید گسترش یابد، افزود: پیادهروی و یا استفاده از دوچرخه نه تنها باعث کاهش ترافیک صورت میشود بلکه برای سلامتی جسم و روح هم مفید است.
رسانهها، اداره کل ورزش و جوانان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و سازمانهای مردم نهاد باید شهروندان گرگانی را به حضور در این پویش ترغیب کنند تا شاهد حضور پررنگ شهروندان در برنامه سهشنبههای بدون خودرو باشیم.
ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی
اگر استفاده از خودرو شخصی کمتر و دوچرخه جایگزین آن شود، علاوه بر صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش ترافیک شاهد حفظ تندرستی شهروندان و پاکیزگی هوای شهرهای خود خواهیم بود.
اجرای درست این طرح میتواند ماندگار و موجب ترویج فرهنگ عدم استفاده از خودرو شود. اگر عادت کنیم یک روز در هفته از خودروی شخصی استفاده نکنیم این کار به مرور به یک فرهنگ تبدیل خواهد شد.
البته که این کار نیازمند زیرساختهایی است اما تاکنون اصل کار در گرگان متوقف مانده است و شاید بتوان با رایزنی و تعامل با برخی دستگاهها و سازمانها طرح سهشنبههای بدون خودرو را در حداقل در برخی خیابانهای اجرایی کرد.
کارکنان سازمان حملونقل گرگان در راستای گسترش فرهنگ استفاده از وسایل حملونقل عمومی سهشنبهها هر هفته، بدون خودروی شخصی در محل کار خود حاضر میشوند؛ اما امیدواریم سایر نهادها و سازمانها و همچنین شهروندان و همشهریان در روز سهشنبه به جای استفاده از خودروی شخصی، گزینههای مفیدتری مثل پیادهروی، دوچرخهسواری و استفاده از حملونقل عمومی را جایگزین کنند.
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