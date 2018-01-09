تیم تخصصی جراحی پلاستیک به مناطق محروم استان سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تیم تخصصی از سیزدهم تا هجدهم بهمن ماه و به سرپرستی دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی به مناطق محروم استان سفر خواهند کرد.

وی بیان داشت: در این شش روز ویزیت بیماران به صورت رایگان انجام می شود.

ایلامی اظهار داشت: عملهای جراحی پلاستیک نیز در بیمارستان شهید رجایی گچساران انجام می شود.

وی یادآور شد: همچنین در راستای خدمات رسانی رایگان به مردم استان، کلینیکهای سیار دندانپزشکی در مناطق چنارستان، لوداب و قلعه دختر دو هزار و ۹۶۰ نفر را ویزیت کردند.