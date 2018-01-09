  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

تیم تخصصی جراحی پلاستیک به مناطق محروم استان سفر می کنند

تیم تخصصی جراحی پلاستیک به مناطق محروم استان سفر می کنند

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تیم تخصصی جراحی پلاستیک به مناطق محروم استان سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تیم تخصصی از سیزدهم تا هجدهم بهمن ماه و  به سرپرستی دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی به مناطق محروم استان سفر خواهند کرد.

وی بیان داشت: در این شش روز ویزیت بیماران به صورت رایگان انجام می شود.

ایلامی اظهار داشت: عملهای جراحی پلاستیک نیز در بیمارستان شهید رجایی گچساران انجام می شود.

وی یادآور شد: همچنین در راستای خدمات رسانی رایگان به مردم استان،  کلینیکهای سیار دندانپزشکی در مناطق چنارستان، لوداب و قلعه دختر دو هزار و ۹۶۰ نفر را ویزیت کردند.

کد مطلب 4194719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها