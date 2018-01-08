  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۰:۵۰

رئیس شورای شهر آبپخش:

احداث و تکمیل اتوبان میاندشت-آبپخش تسریع شود

احداث و تکمیل اتوبان میاندشت-آبپخش تسریع شود

بوشهر - رئیس شورای شهر آبپخش گفت: به علت اهمیت مسیر روستای میاندشت تا آبپخش باید در اجرای این پروژه تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ عباسی عصر دوشنبه در جمع مسئولان بخش آبپخش اظهار داشت: رفاه و آسایش شهروندان از دغدغه های اساسی شورای شهر آبپخش است و برای تحقق آن تلاش می کنیم.

عباسی از کند شدن روند اجرایی اتوبان میاندشت - آبپخش انتقاد کرد و افزود: عدم اجرای این پروژه مشکلات فراوانی برای مردم بوجود آورده و باید در تکمیل آن تسریع شود.

رئیس شورای شهر آبپخش با اشاره به مشکلات آب شرب شهروندان آبپخشی اظهار داشت: باید سهم آب شرب آبپخش از خطوط محرم و کوثر مشخص و شبکه آبرسانی آبپخش توسعه یابد و هر جا که لازم است تعمیرات صورت گیرد.

وی بر استفاده رایگان بانوان شهر آبپخش از اماکن ورزشی شهرداری تاکید کرد و ابراز داشت: در شورای شهر مصوب کرده‌ایم که همه بانوان شهر می‌توانند به صورت رایگان از اماکن ورزشی آبپخش استفاده کنند.

کد مطلب 4194721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها