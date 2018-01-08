احداث و تکمیل اتوبان میاندشت-آبپخش تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ عباسی عصر دوشنبه در جمع مسئولان بخش آبپخش اظهار داشت: رفاه و آسایش شهروندان از دغدغه های اساسی شورای شهر آبپخش است و برای تحقق آن تلاش می کنیم.

عباسی از کند شدن روند اجرایی اتوبان میاندشت - آبپخش انتقاد کرد و افزود: عدم اجرای این پروژه مشکلات فراوانی برای مردم بوجود آورده و باید در تکمیل آن تسریع شود.

رئیس شورای شهر آبپخش با اشاره به مشکلات آب شرب شهروندان آبپخشی اظهار داشت: باید سهم آب شرب آبپخش از خطوط محرم و کوثر مشخص و شبکه آبرسانی آبپخش توسعه یابد و هر جا که لازم است تعمیرات صورت گیرد.

وی بر استفاده رایگان بانوان شهر آبپخش از اماکن ورزشی شهرداری تاکید کرد و ابراز داشت: در شورای شهر مصوب کرده‌ایم که همه بانوان شهر می‌توانند به صورت رایگان از اماکن ورزشی آبپخش استفاده کنند.