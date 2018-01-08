به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل شفیعی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش آبپخش اظهار داشت: ثبت نام تسهیلات اشتغال‌زایی در حوزه کشاورزی آغاز شده و مردم می‌توانند برای ثبت نام به ادارات جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته هنوز سایت ثبت‌نام باز نشده و از مراجعه کنندگان به صورت دستی ثبت نام خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی آبپخش بیان داشت: بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به استان اختصاص یافته که از این میزان سهم بخش کشاورزی ۴۵ درصد است.

شفیعی ابراز داشت: بیش از ۲۲ میلیارد تومان بسته فراگیر و ۹۸ میلیارد تومان نیز برای اشتغال پایدار در حوزه روستایی و عشایری است.

وی بیان داشت: بسته‌های خوبی برای این تسهیلات پیش‌بینی شده که می‌توان به احداث گلخانه و امور دام، ایجاد صنایع تبدیلی و سردخانه‌ها، بسته‌بندی و فرآوری گیاهان دارویی اشاره کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: بازپرداخت این تسهیلات شش ساله است و یک سال نیز تنفس دارد و نرخ آن برای شهرها ۱۳ درصد و برای روستاها ۱۱ درصد است.

رئیس جهاد کشاورزی آبپخش به طرح جایگزینی کشت غالب درخت خرما در منطقه آبپخش اشاره کرد و اظهار داشت: از موارد ذکر شده در بسته تسهیلات اشتغالزایی، جایگزینی درخت خرمای مجول به جای کشت غالب منطقه آبپخش یعنی کبکاب است که در همین راستا بیش از ۱۳ هزار درخت مجول درخواست داده‌ایم.

وی از افتتاح طرح اصلاح شیوه آبیاری پایلوت ۱۷۰ هکتاری آبپخش در دهه فجر خبر داد و افزود: مطالعه شش هزار ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آبپخش برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار نیز اردیبهشت ماه سال آتی به پایان می‌رسد.