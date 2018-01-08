منابع خبری از قصد «ترامپ» برای تحریم صداوسیمای ایران خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، منابع آگاه اعلام کردند که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قصد دارد به بهانه «مجازات عوامل سرکوب اعتراضات اخیر در ایران (!)»، تحریمهای پیشتر وضع شده علیه «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» را مجدداً اجرایی کند.

شایان ذکر است که سازمان صدا و سیمای ایران از سال ۲۰۱۳ تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفت؛ اما هم «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا و هم دونالد ترامپ جمهوریخواه هر ۱۸۰ روز یکبار فرمان «تمدیدِ تعلیق تحریمها علیه صدا و سیمای ایران» را امضاء کرده اند.

روزنامه گاردین به نقل از این منابع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ قصد دارد در پایان ماه ژانویه، حکم تمدید تعلیق تحریمهای صدا و سیمای ایران را امضاء نکند.

یک منبع آگاه و نزدیک به حلقه تصمیم گیری در واشنگتن در ارتباط با تحریمهای صدا و سیمای ایران گفت که «ترامپ متقاعد شده است که تحریمهایی علیه بانک مرکزی ایران وضع نکند؛ اما در عوض سازمانهای معینی همچون شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ایران را مشمول تحریم قرار دهد».

این منبع آگاه ادعا کرد: «این یک اقدام نمادین است و حامل پیامی قدرتمند به [حکومت] ایران بدون تحمیل مشقات بیشتر بر مردم ایران است!»

گفتنی است که با امتناع ترامپ از امضای فرمان تمدید تعلیق تحریمها علیه صدا وسیما، فعالیت این سازمان دولتی در خارج از مرزهای ایران از جمله فعالیت دفاتر آن در خارج از کشور، امکان خرید برنامه های تلویزیونی خارجی و همچنین پخش زنده و ماهواره ای برنامه ها با محدودیت مواجه خواهد شد.

به نقل از این منبع آگاه، «این احتمال نیز وجود دارد که تمام افراد وابسته به سازمان صدا و سیما که در خارج از ایران ساکن هستند، مشمول این تحریم قرار گرفته و حسابهای بانکی آنها به حالت تعلیق درآید».