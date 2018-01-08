­به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور کمک های بشردوستانه روز سه شنبه به سوریه سفر می کند.

بر اساس این گزارش، سازمان ملل متحد دوشنبه شب در بیانیه ای از آغاز سفر «مارک لوکاک» به سوریه از روز سه شنبه خبر داد.

این سازمان هدف از سفر لوکاک به دمشق و دیدار با مقامات سوریه را بررسی راه های بهبود ارسال کمک های انسانی به مناطق بحرانی سوریه اعلام کرد.

سازمان ملل افزود وی در سفر سه روزه به سوریه از شهر حمص در شمال سوریه نیز بازدید خواهد کرد.

این اولین سفر لوکاک به سوریه در مقام معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کمک های بشردوستانه بشمار می رود.

معاون سابق دبیر کل سازمان ملل در امور کمک های بشردوستانه در دسامبر سال ۲۰۱۵ به سوریه سفر کرده بود.