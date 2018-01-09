۱۹ دی ۱۳۹۶، ۳:۵۸

کشته شدن ۳ فرد مسلح در سینای مصر/ ۲ نظامی زخمی شدند

منابع خبری به نقل از یک منبع امنیتی مصر از کشته شدن سه فرد مسلح در استان سینای شمالی در شمال شرقی این کشور و نیز زخمی شدن دو نظامی مصری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ­منابع خبری روز دوشنبه به نقل از یک منبع امنیتی مصر اعلام کردند که سه فرد مسلح در استان سینای شمالی در شمال شرقی این کشور کشته و دو نظامی مصری هم زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، این مسئول امنیتی گفت نیروهای امنیتی در ادامه تعقیب عناصر مسلح وابسته به گروه های تروریستی روز دوشنبه به مواضع آنان در یک منطقه کوهستانی در بخش های مرکزی استان سینای شمالی حمله کردند که به درگیری و تبادل آتش میان طرفین منجر شد.

وی افزود: در درگیری میان نیروهای امنیتی با عناصر مسلح دست کم سه فرد مسلح کشته شده و دو نظامی هم زخمی شدند.

