دهه فجر فرصت خوبی برای بیان خدمات نظام است/اجرای مستند سید عشق

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری شامگاه دوشنبه در جلسه همفکری گرامیداشت دهه فجر در محل صدا و سیمای مرکز زنجان، افزود: ایام‌الله دهه فجر فرصت خوبی برای بیان خدمات و دستاوردهای نظام و دولت در ۴۰ سال گذشته است.

وی اظهار کرد: در این راستا صداوسیمای مرکز زنجان برنامه‌های خوبی را برای ایام‌الله دهه فجر را پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان به برنامه‌های صداوسیمای مرکز زنجان در ایام‌الله دهه فجر اشاره کرد و گفت: امسال ۲۳۸ برنامه در قالب رادیو و تلویزیون و خبر از صداوسیمای مرکز زنجان پخش می‌شود و در ۱۰ برنامه ۲۵ دقیقه‌ای با عنوان دستاورد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی پخش می‌شود.

صفری تأکید کرد: دشمن از ۴۰ ساله شدن این انقلاب بیم دارد و در تمام مقتضیات زمانی درصدد ضربه زدن به‌نظام جمهوری اسلامی ایران بوده ولی تاکنون نتوانسته کاری از پیش ببرد.

وی گفت: تبیین و جایگاه انقلاب و بیان دستاوردهای نظام از دغدغه های صداوسیمای مرکز زنجان است و برجسته کردن سن ۴۰ سالگی انقلاب باید به جد موردتوجه همگان قرار گیرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان ابراز کرد: تولید و پخش مستند های تلویزیونی انقلاب، سید عشق، مستند ۵۱ سالگی و زندگی‌نامه سید مجتبی موسوی، مستند نگاه با بررسی ابعاد مختلف توسعه علمی استان و استفاده از راویان از برنامه‌های مهم این مرکز است.

صفری گفت: با توجه به اینکه جشن انقلاب با شهادت حضرت زهرا(س) مقارن است به همین جهت باید جشن‌ها طوری برگزار شود که شأن این بانوی بزرگوار حفظ شود.

وی از پخش رادیو انقلاب در ایام‌الله دهه فجر خبر داد و گفت: «رادیو انقلاب» هر شب در هشت شهرستان استان پخش می‌شود.