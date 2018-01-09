روزی که «شمشیر پیروزی» عراق شکست/ غفلت از نخستین پیروزی رزمندگان

خبرگزاری مهر-گروه استان ها:رمضان نوری: ارتفاعات میمک در غرب استان ایلام و در کنار مرز ایران و عراق قرار دارد و از جنوب به صالح آباد، از شمال به سومار و از شرق به چوار و از غرب به عراق محدود می شود، یکی از نقاط راهبردی و مهم نظامی به شمار می رود.

این ارتفاعات از دید خوبی برخوردار است و تسلط وسیعی بر خاک عراق و مناطق مرزی هم جوار دارد، همچنین دارای شیارها، پستی و بلندی و پیچ و خم های زیادی است.

در زمان جنگ تحمیلی از نظر اقتصادی میادین نفتی و گازی میمک برای رژیم بعث عراق اهمیت استراتژیک داشت و یکی از بهانه ها این رژیم برای آغاز جنگ، اشغال همین منطقه بود و عراقی ها این منطقه را «سیف سعد» به معنای شمشیر پیروزی نام نهاده بودند.

۱۶ شهریور ۱۳۵۹ میمک تصرف شد

ارتفاعات میمک جایی که قبل از آغاز رسمی جنگ مورد تهاجم نیروهای بعثی عراق قرار گرفت، ارتفاعاتی است که ۱۵ کیلومتر طول و ۸ کیلومتر عرض دارد.

۱۶ شهریور ۱۳۵۹ بود که عراق آمد و میمک را تصرف کرد، صدام حسین پس از اشغال میمک گفت: «هر کس میمک را در دست داشته باشد پیروزی در جنگ از آن او است».

محمد یاوری یکی از اهالی این منطقه که در آن زمان در فتح میمک نقش داشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین روزی که عراق به میمک حمله کرد مردم ایل خزل که در این منطقه عشایر بودند وقتی باخبر شدند که نیروهای عراقی به میمک آمدند با اسلحه های خود روبه روی آنها جنگیدند.

چهار ماه از اشغال این منطقه نگذشته بود که امام (ره) فرمان دادند که نگذارید این مملکت به دست نااهلان بیفتد.

۱۹ دی ۱۳۵۹ میمک فتح شد

۱۹ دی ماه سال ۵۹ نیروهای مردمی ایل خزل خطوط دفاعی دشمن در ارتفاعات استراتژیک میمک را در هم شکستند و این منطقه را که در اشغال عراق بود، فتح کردند.

رضا حیدری یکی دیگر از اهالی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعضی از ما از مسیر سرنی حمله کردیم، بعضی دیگر از مسیرهای دیگر. همچنین زنان همراه با مردان از منطقه دفاع کردند.

محسن رضایی نیز که در سال ۹۵ در برگزاری این یادواره به استان ایلام سفر کرده بود، در این یادواره بیان کرد که عشایر ایل خزل توانستند کار بسیار بزرگی انجام دهند و این مناطق را با کمک سایر عشایر آزاد کنند که این خود یک افتخار بزرگی برای مردم این منطقه است.

حمید عزیزی یکی دیگر از اهالی این ایل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فتح میمک در دو جهت بعد نظامی و بعد فرهنگی قابل بررسی است.

وی گفت: در بعد فرهنگی این دلاور مردان ثابت کردند خون همیشه بر شمشیر پیروز است و با ایمان و اعتقاد با خدا و حفاظت از میهن در مقابل ظلم قد علم کردند.

وی ادامه داد: در بعد نظامی نیز ثابت کردند در مقابل ارتش تا دندان مسلح و کلاسیک آموزش دیده جنگیدند، در نتیجه فتح میمک یک خاطره نیست بلکه یک واقعیت و یک درس است که باید درباره آن کتاب نوشت.

اما در عملیات ضربت ذوالفقار و آزاد سازی ارتفاعات میمک نباید از جانفشانی و ایثار خلبانان هوانیروز ارتش به ویژه شهید کشوری غافل ماند.

عملیات ضربت ذوالفقار و فتح میمک به عنوان نخستین پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی بود. نیاز است این پیروزی توسط مسئولان در تقویم ملی کشور ثبت شود چراکه این واقعه مهم جنگی نیازمند توجه ملی و فرا استانی است.

چگونگی عملیات ذوالفقار

جمال شاکرمی جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در عملیات ضربت ذوالفقار بالغ بر ۵۰ دستگاه تانک نفربر دشمن منهدم شد.

وی افزود: همچنین دهها دستگاه خودرو منهدم شده و بالغ بر ۲ هزار نفر از دشمنان اسیر و کشته شدند.

شاکرمی تصریح کرد: استان ایلام با ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق شاهد ۱۵ عملیات بزرگ و کوچک در دوران دفاع مقدس بود.

برگزاری یادواره میمک در ۲۲ دی ماه

سرهنگ امیر غلامیان فرمانده تیپ ۱۸۳ ارتش اسلام آباد نیز با بیان این که افتخار غیور مردان و شیرزنان استان ایلام به ویژه عشایر قهرمان حراست از نظام و انقلاب است،گفت: یادواره فتح میمک در جمعه ۲۲ دی ماه ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در ارتفاعات میمک برگزار می شود.

وی افزود: در مراسمی که پیش بینی شده مقام سخنران ما در عالی ترین مقام امیر سرتیپ آراسته مشاور نظامی فرماندهی معظم کل قوا خواهد بود.

طراحی عملیات ضربت ذوالفقار که منجر به آزادسازی ارتفاعات میمک شد توسط تیپ یک الله اکبر ارتش جمهوری اسلامی انجام شد.

عملیات آزادسازی ارتفاعات میمک از ۲ محور تنگ بینا - دشتلگ - میمک و سرنی - گدار خوش - نمکلان - میمک اجرا شد در حالی که تیپ مکانیزه ۳۷ عراق با تمام سازمان و پشتیبانی ۱۲ هلی کوپتر و جنگنده در منطقه حضور داشت.