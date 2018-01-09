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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان:

بیشتر جرائم در بخش سرقت‌ها را معتادین متجاهر به خوداختصاص می‌دهند

بیشتر جرائم در بخش سرقت‌ها را معتادین متجاهر به خوداختصاص می‌دهند

زنجان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: بیشتر جرائم در بخش سرقت‌ها در استان زنجان را معتادین متجاهر به خود اختصاص می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی بابایی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر، از کشف و ضبط بیش از پنج کیلوگرم تریاک در استان زنجان خبر داد و افزود: این مواد در یک دستگاه سواری پیکان جاسازی‌شده بود که در آزاد راه  زنجان – قزوین شناسایی شد و یک نفر در این خصوص دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۹۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان زنجان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. 

بابایی تأکید کرد: بیشترین مواد مخدر کشف‌شده طی این بازه زمانی در استان زنجان مواد مخدر از نوع تریاک، هروئین و حشیش  بوده است.

وی افزود: استان زنجان معتاد متجاهر دارد و مقابله با این معضل را در دستور کاری جدی خود قرار داده‌ایم و طبق آمارها بیشتر جرائم در بخش سرقت‌ها را معتادین متجاهر به خود اختصاص می‌دهند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان ابراز کرد: شیوع مواد مخدر در هر جامعه آسیب‌های فراوانی به همراه دارد و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم ملی است.

بابایی به خانواده‌ها توصیه کرد مراقب فرزندان خود باشند و دوستان آنها را به خوبی رصد کنند.

کد مطلب 4194753

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