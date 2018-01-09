به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی بابایی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر، از کشف و ضبط بیش از پنج کیلوگرم تریاک در استان زنجان خبر داد و افزود: این مواد در یک دستگاه سواری پیکان جاسازی‌شده بود که در آزاد راه زنجان – قزوین شناسایی شد و یک نفر در این خصوص دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۹۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان زنجان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

بابایی تأکید کرد: بیشترین مواد مخدر کشف‌شده طی این بازه زمانی در استان زنجان مواد مخدر از نوع تریاک، هروئین و حشیش بوده است.

وی افزود: استان زنجان معتاد متجاهر دارد و مقابله با این معضل را در دستور کاری جدی خود قرار داده‌ایم و طبق آمارها بیشتر جرائم در بخش سرقت‌ها را معتادین متجاهر به خود اختصاص می‌دهند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان ابراز کرد: شیوع مواد مخدر در هر جامعه آسیب‌های فراوانی به همراه دارد و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم ملی است.

بابایی به خانواده‌ها توصیه کرد مراقب فرزندان خود باشند و دوستان آنها را به خوبی رصد کنند.