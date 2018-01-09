دلایل ملی پوش شطرنج برای افت شدیدش/ فشار روانی زیادی را تحمل کردم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اولین رده بندی منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی شطرنج، سارا خادم الشریعه با چهار پله صعود در رده پنجاه و سوم جهان قرار گرفت تا همچنان صدرنشین شطرنجبازان ایرانی حاضر در این رده بندی باشد. این درحالی است که خادم الشریعه اگرچه در بازی های داخل سالن آسیا و رقابت های قهرمانی آسیا به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره برق آسا شد اما در مجموع طی یک سال گذشته به لحاظ عملکرد - به خصوص در مسابقات فکری - افت محسوسی داشت و حتی در رقابت های جوانان جهان نتوانست انتظارات را بر آورده کند اما کسب پنج ریتینگ در مسابقات آزاد اسپانیا کمک کرد تا این شطرنجباز، صعودی اینچنینی در رنکینگ جهانی داشته باشد.

سارا سادات خادم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه در یک سال گذشته و بعد از مسابقات قهرمانی زنان جهان در تهران از عملکرد خود راضی نبوده است، گفت که باید تلاش کند ریتینگ های از دست رفته اش را دوباره به دست بیاورد. وی همچنین در مورد دلیل عقبگردش در ماه های اخیر، برنامه های خود برای آینده و رویدادهایی که باید در آنها شرکت کند، توضیحاتی داد.

* خبرگزاری مهر: خوشبختانه سال میلادی ۲۰۱۸ برای شما به واسطه صعود در رنکینگ جهانی خیلی خوب شروع شد. عامل اصلی در این صعود چه بود؟

- سارا خادم الشریعه: چند وقت پیش در مسابقات آزاد اسپانیا شرکت کردم. بعد از حدود یک سالی که نتوانسته بودم در بخش فکری رقابت های مختلف صاحب ریتینگ شوم، موفق شدم در اسپانیا ۵ ریتینگ بگیرم. همین موضوع تأثیر زیادی در صعود چهار پله ای من در رنکینگ جهانی داشت.

* فکر می کنم بعد از مدت ها موفق شدید در مسابقات فکری صاحب ریتینگ شوید؟

- بله؛ به نظرم این موضوع تأثیر شروع کار دوباره با مربی فرانسوی است. مدتی است که مجددا تمریناتم را زیر نظر اختصاصی این مربی پیگیری می کنم و همین مسئله کمک زیادی به بازگشتم به دوران خوب گذشته کرده است.

* البته برای مسابقات زیر ۲۰ سال جهان هم مربی فرانسوی کنار شما بود اما در ایتالیا نتوانستید انتظارات را برآورده کنید و حتی خیلی هم دور از آن ظاهر شدید.

- در فاصله یک هفته مانده به مسابقات ایتالیا مجددا کارم را با این مربی فرانسوی شروع کردم؛ طوری که قبل از اعزام به محل مسابقات، تعداد جلسات زیادی با این مربی نداشتم اما بعد از بازگشت از ایتالیا، تمریناتم را خیلی مستمر با مشاوره وی ادامه دادم. در اسپانیا هم از راه دور زیر نظر وی تمریناتم را دنبال کردم.

* در کل سارا خادم الشریعه در یک سال گذشته، آن سارا خادم الشریعه ای نبود که طی دو سه سال گذشته خیلی خوب و زیاد از آن می شنیدیم.

- طی این مدت خیلی زیاد در مسابقات رسمی حضور نداشتم. این یکی از عوامل تأثیرگذار است. البته عامل مهمتر این بود که بعد از مسابقات قهرمانی زنان جهان در تهران، روحیه ام را تا حد زیادی از دست دادم.

* دلیل این موضوع چه بود؟

- «ایووان سوکولوف» مربی هلندی تیم ملی در جریان مسابقات زنان جهان کنار ملی پوشان ایران بود. اتفاقا در مسابقات اسپانیا این مربی را دیدم و با او درباره همان رویداد و عملکرد خودم خیلی صحبت کردم. سوکولوف تأکید داشت که عامل اصلی عملکرد نه چندان خوب من در مسابقات زنان جهان فشاری بود که از طرف همه متحمل می شدم. مسئله ای که خودم هم آن را باور دارم.

من شانس مسلم قهرمانی نبودم اما طوری از طرف اطرافیان برخورد و اظهار نظر می شد که گویا این شانس برای من است. این فشارهای روانی نه تنها کمک نکرد بلکه بیشترین ضربه را به من زد و باعث شد نتوانم آن طور که حداقل باید خودم راضی باشم از مسابقات تهران نتیجه بگیرم. سوکولوف هم به این موضوع تأکید داشت. در هر صورت این موضوع باعث شد بعد از مسابقات تهران روند نزولی داشته باشم.

* البته خیلی از اظهارنظر ها مبنی بر این است که تغییر شرایط زندگی خادم الشریعه به واسطه ازدواج و همراهی همسر وی در بسیاری از مسابقات روی عملکرد او تأثیر گذاشته است. مثلا در مسابقات ایتالیا همراهی همسر شما انتقاد زیادی را هم موجب شد.

- من اواخر تابستان نامزد کردم و این موضوع هیچ ارتباطی به عملکردم در مسابقات ندارد. شاید اتفاقی مانند ازدواج تا حدی روی روند کاری افراد تأثیرگذار باشد اما نه تا این حد که باعث افت این چنینی شود. ضمن اینکه خیلی از شطرنج بازان در مسابقات مختلف همراه با همسر و یا یکی از اعضای خانواده شرکت می کنند چون زمان مسابقات شطرنج خیلی طولانی است. حتی مگنوس قهرمان نروژی مردان جهان طی یک سال اخیر در تمام رویدادها همراه با همسر خود حضور داشت.

* در هر صورت صعود در رنکینگ جهانی نشانی از بازگشت دوباره خادم الشریعه به دوران خوب قبل است. برای ادامه این روند چه برنامه ای دارید؟

- من طی یک سال گذشته حدود ۵۰ ریتینگ از دست داده ام که دلایل آن را هم گفتم. من برای مسابقات جایزه بزرگ روسیه که قبل از مسابقات زنان جهان برگزار شد صاحب ریتینگ ۲۴۵۸ شدم اما الان از آن فاصله گرفتم. باید تلاش کنم مجددا ریتینگ های از دست رفته را پس بگیرم.

* این کسب دوباره ریتینگ چگونه انجام می شود؟ یعنی چه برنامه ای دارید؟

- باید هرچه بیشتر در مسابقات رسمی شرکت کنم. در یکی دوماه آینده مسابقات جبل الطارق برگزار می شود. این رقابت ها در بخش بانوان جایزه خیلی خوبی هم دارد. حتی می توان گفت بالاترین جایزه مسابقات شطرنج در بخش بانوان در همین رقابت های جبل الطارق داده می شود. من تجربه شرکت در این رقابت ها را دارم و دو سال پیش توانستم عنوان دوم این مسابقات را کسب کنم. سال گذشته هم در رده هشتم قرار گرفتم و صاحب جایزه شدم. قصد دارم در دوره آتی جبل الطارق هم حضور داشته باشم.

* و بعد از آن چه رویداد دیگری در پیش دارید؟

- یکی از مسابقات مهمی که باید در آن شرکت کنیم المپیاد جهانی (گرجستان) است که تقریبا همه کشورها از آن استقبال می کنند. این رقابت ها در بخش تیمی برگزار می شود و این موضوع می طلبد تا برنامه ریزی خوبی برای آن صورت گیرد. مسابقات قهرمانی آسیا را هم در پیش داریم. حضور در این رقابت ها هم از این حیث اهمیت دارد که به نوعی انتخابی برای مسابقات قهرمانی جهان هم به حساب می آید.

* برای مسابقات جهانی فقط می توانید از همین مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه بگیرید؟

- مسابقات قاره ای یکی از رویدادهای کسب سهمیه برای مسابقات جهانی است. البته نفرات برتر رنکینگ جهانی به صورت مستقیم صاحب این سهمیه می شوند. خیلی خوب می شود اگر بتوانم از این طریق به مسابقات جهانی راه پیدا کنم.

* با توجه به جایگاه فعلی در رنکینگ جهانی فکر می کنید بتوانید چنین موقعیتی را برای خود ایجاد کنید؟

- کار خیلی سخت است اما من سابقه قرار گرفتن در رده ۲۹ جهان را دارم. الان من با گرفتن ۵ ریتینگ، ۴ پله صعود کردم. در کل رقابت در کسب جایگاه جهانی خیلی نزدیک است و با چند ریتینگ می توان صعود چند پله ای داشت. اگر در تمام مسابقات بتوانم روند خوب اسپانیا را حفظ کرده و حتی ارتقا دهم می توانم امیدوار به رده های بالاتر باشم.

* گفتید که کار با مربی شخصی را ادامه می دهم. هزینه همکاری با این مربی چگونه است. به صورت شخصی پرداخت می شود؟

- بله؛ همچنان برای همکاری با مربی شخصی باید به صورت شخصی هم هزینه کنم. البته مبلغ پرداختی به چگونگی همکاری بستگی دارد. من برای یک هفته تمرین با این مربی قبل از مسابقات قهرمانی جهان که فقط با دو جلسه تمرینی همراه بود، هزار و صد یورو پرداخت کردم. اما برای بهتر شدن اوضاع باید این همکاری را ادامه بدهم. امیدوارم نتیجه هم بگیرم.