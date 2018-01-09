به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، جمعیت استان زنجان را بیش از یک‌میلیون و ۷۰ هزار و ۹۷۳ نفر اعلام کرد و افزود: ۴۹٫۴ درصد از این جمعیت را بانوان و ۵۰٫۶ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

وی اظهار کرد: ۳۲٫۷ درصد از جمعیت استان زنجان روستایی و ۶۷٫۳ درصد جمعیت شهری هستند.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان تعداد ولادت‌های حاصل از چندقلوزایی در استان زنجان طی ۹ ماهه سال جاری را ۲۲۵ مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۲۱۵ مورد از ولادت‌ها دو قلو زایی و ۱۰ مورد هم سه‌قلو زایی بوده است.

شفیعی به فراوانی نام‌های مذهبی در استان زنجان طی ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: فاطمه و زهرا در بین دختران بیشترین فراوانی نام‌های مذهبی را دارد و در بین پسران ابوالفضل و امیرعلی بیشتر نام‌های مذهبی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی به نام‌گذاری اسماء مذهبی در استان زنجان طی سال جاری اشاره کرد و افزود: در استان زنجان استقبال از نام‌های مذهبی بسیار مطلوب است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان با بیان اینکه فرهنگ و دین ما اسلام است و ازنظر جامعه‌شناختی اسم سازنده شخصیت انسان است، گفت: نام‌های مذهبی طرفداران زیادی دارد و باید نام‌گذاری اسماء مذهبی و اسلامی در جامعه فرهنگ‌سازی شود.