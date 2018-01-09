۱۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۴۰

۴ ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی بوکس دعوت شدند

کرمانشاه- به منظور حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی،۴ ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی بوکس دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی، ۴ ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور به اردوی این تیم دعوت شدند.

بیژن کسایی پور، عباس افشارنیا، سالار غلامی و پوریا امیری ۴ ورزشکار کرمانشاهی دعوت شده به اردوی تیم ملی بوکس هستند.

کسایی پور در وزن ۶۹ کیلوگرم، افشارنیا در وزن ۷۵ کیلو، غلامی در وزن ۹۱ کیلو و امیری نیز در وزن به اضافه ۹۱ کیلوگرم در این مسابقات حضور دارند.

اردوی تیم ملی از روز گذشته  آغاز شده و طی روزهای آینده نیز مسابقات درون اردویی برای مشخص شدن نفرات فیکس تیم ملی برگزار می شود.

در این اردو ۴۲ ورزشکار از استان های مختلف کشور حضور دارند و نفرات منتخب به عنوان اعضای تیم ملی به مسابقات برون مرزی اعزام خواهند شد.

