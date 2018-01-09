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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۱

نمایشگاه نقاشی «نوستالژیا» در نیاوران

نمایشگاه نقاشی «نوستالژیا» در نیاوران

نمایشگاه گروهی نقاشی با نام «نوستالژیا» روز جمعه ۲۲ دی ماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای نیاوران گشایش می‎یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران، نمایشگاه گروهی نقاشی «نوستالژیا» نگاهی دارد به دنیای پیرامون رنگ و خیال که توسط تعدادی از نقاشان در معرض دید عموم قرار می گیرد.

در نمایشگاه «نوستالژیا» ۳۰ اثر از آثار احمد مقدسی، لیلا توتونچی و  مریم قاسمی به سرپرستی احمد مقدسی در معرض تماشای علاقمندان قرار خواهد گرفت.

نمایشگاه «نوستالژیا» از ۲۲ تا ۳۰  دی ماه در گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران برپاست و علاقمندان می‎توانند برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ۱۰ الی ۱۹ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ الی ۱۹ به گالری شماره ۲ مراجعه کنند.

کد مطلب 4194778
عطیه موذن

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